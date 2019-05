Ida (27) fikk beskjed om at hun er ti kilo for tung og har en fysisk alder på 37

– Jeg gruer meg litt nå, sier NRK-reporter Gry Veiby.

Barbeint på en vekt hos slanke- og kostholdsselskapet Grete Roede venter hun på at en maskin skal måle kroppsverdiene hennes, før «dommen» faller i en lapp som skrives ut.

Lappen ser ut som en kvittering og viser blant annet fordelingen mellom fett og muskler på kroppen og hennes fysiologiske alder, altså hvor gammel kroppen hennes egentlig er.

SE VIDEO: NRK-reporter Gry Veiby (37) tok en kroppsanalyse hos Grete Roede.

Kroppsanalysen viste at Ida (27) var «37 år»

En lignende test tok KK-journalist Ida Bergersen nylig hos to ulike aktører i løpet av to dager. Grete Roede gjennomførte den ene testen mens SATS sto for den andre.

Resultatene var helt forskjellige – og nedslående. Til tross for at hun trener styrke nesten hver dag, har et relativt sunt kosthold og ser på seg selv som normalvektig.

Utfallet ble også sak i ukebladet KK. Målingene fra SATS viste at den svært aktive 27-åringen var ti kilo unna idealvekta. Analysen fra Grete Roede tydet på at hennes metabolske alder var ti år høyere enn det hun er.

– Jeg hadde nok tatt resultatene tyngre om jeg var yngre. Da hadde jeg sikkert gjort det jeg kunne for å nå den idealvekta. For da skal man jo helst være som alle andre, sier Bergersen til NRK.

Voldsom forskjell

Brått ble hun ti år eldre kort tid etter 27-årsdagen. Det farlige fettet, altså bukfettet, var heldigvis lavt hos henne på begge tester. Men det hjalp ikke stort da faren hennes gledelig kunne fortelle at han ble 46 år - nesten ti år yngre - da han tok en slik test i fjor.

Og det var ikke bare dommen over vekta og kroppslig alder som varierte og overrasket henne.

– Den ene analysen viste rundt 26–27 kilo i muskelmasse mens den andre viste nesten det dobbelte. Jeg ble satt ut av de voldsomme forskjellene, sier hun.

Bergersen fikk som svar fra en personlig trener i SATS at maskinen treningskjeden bruker, gir presise svar, men at dette med idealvekt ikke bør tas bokstavelig da den er beregnet på gjennomsnittspersonen. Den tar ikke hensyn til individuelle forskjeller.

OVERRASKET: Ida Bergersen tok nylig kroppsanalyse hos to ulike aktører. Resultatet fra målingene var helt forskjellige og svært overraskende. 27-åringen fikk vite at hun var ti kilo unna idealvekta og ti år eldre enn hun er. Foto: Thea Bergersen

Kroppsanalyse

Flere treningssentre tilbyr kroppsanalyse, og det finnes ulike maskiner. Disse testene koster vanligvis et sted mellom 300 kroner og 700 kroner, men hva går de egentlig ut på?

Ved å stå på en spesiell vekt – der svak strøm sendes gjennom kroppen din med ulike frekvenser og måler motstand – beregner maskinen hvor mye kroppsvann du har.

Fett inneholder lite væske og vil gi en høyere motstand enn for eksempel muskler. Slik kan maskinen regne ut andelen muskler og fett basert på ulike formler.

På noen maskiner får du også vite som hva som er din fysiske alder.

Idrettsprofessor: – Disse testene kan være farlige

Professor Jorunn Sundgot-Borgen ved seksjon for idrettsmedisinske fag på Norges idrettshøgskole advarer mot slike analyser.

– Det kan skape alvorlige helseutfordringer for enkeltindivider å henge seg på denne bølgen og måle kroppssammensetning stadig vekk, uten noen form for kyndig veiledning, sier Sundgot-Borgen, som forsker på spiseforstyrrelser og ernæring.

Hun forklarer at de samme analysene må utføres til samme tidspunkt på dagen for å få mer korrekte svar - slik at man er i væskebalanse. I noen tilfeller bør du også ha fastet først.

Idrettsprofessoren er skeptisk til hvem som får lov til å utføre disse testene og komme med «dommen» - og eventuelt følger opp testpersonen.

– Ikke alle som jobber på treningssentre har en faglig kompetanse, som gjør at de kan veilede i etterkant av en slik test, sier hun.

Varierende resultater

Ernæringsfysiolog og fagsjef i Roede AS, Kari Helene Bugge, forklarer hvorfor resultatene varierer så mye:

– Det kommer an på om du beregner skjelettmuskulatur eller skjelettmuskulatur og glattmuskulator, eller om du tar med fettfri masse, som også inkluderer organene våre. Her er det ulike beregninger.

NRK har vært i kontakt med SATS. I en e-post skriver Preben Ekeli, regionsansvarlig PT ved treningskjeden, at de anbefaler kunder som tar en slik analyse om å investere i en personlig trener «med god kunnskap om ernæring».

Han sier at alle SATS-ansatte som gjennomfører kroppsanalyser, er kompetente etter å ha gått gjennom et opplæringsprogram og workshop, og at de på generelt grunnlag aldri sier at noen veier ti kilo for mye.

– Vekt er en subjektiv ting og hver person har sin egen referanse når det kommer til hvor mye de selv ønsker å veie. I den grad vi snakker om overvekt er det basert på hva kunden selv har som mål og preferanser, sier Ekeli.

SATS oppfordrer også til ta testen igjen om tre måneder for å se om verdiene har endret seg.

KROPPSANALYSE: En slik analyse skal vise blant annet fordelingen mellom fett og muskler på kroppen og fysisk alder. Arkivbilde. Foto: Tariq Alisubh/NRK

NRK-reporter fikk vite at hun er «14 år yngre»

Tilbake til testrommet hos Grete Roede der reporter Gry Veiby venter på dommen fra kursleder Sven Erik Dahl.

Strøm har gått gjennom kroppen og maskinen har akkurat har målt verdiene hennes. Nå er kvitteringen i ferd med å skrives ut og 37-åringen venter spent på resultatene over formen hennes.

– Veldig fine verdier her, altså. Du er i tipp-topp-form, sier Dahl.

Testen viser at 37-åringen har en kroppslig alder på 23.

– Så nå kan jeg egentlig bare gå hjem og spise godteri og feire?

– Nei, du skal bare fortsette som du gjør. Da beholder du den gode helsa di, legger Dahl til.