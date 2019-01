Flykonsernet IAG, som blant annet står bak British Airways og Iberia, gjør det i dag klart at det ikke lenger er interessert i å legge inn et bud på Norwegian.

Det kommer fram i en børsmelding IAG sendte ut i dag.

«IAG bekrefter at selskapet ikke kommer til å legge inn et bud på Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian) og at selskapet, innen rimelig tid, vil selge sin eierandel på 3.93 prosent», heter det i børsmeldingen.

Norwegian-aksjen raste over 20 prosent i minuttene etter at nyheten ble kjent. Det tyder på at muligheten for et bud på hele selskapet har bidratt til å holde kursen oppe den siste tida.

Flyanalytiker: – Overrasket

BEROLIGER: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener Norwegians svalestup på børsen i dag er en overreaksjon. Foto: WinAir

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair, sier han er overrasket over at IAG nå dropper planene om et nytt bud på Norwegian.

– Norwegian ville vært en veldig god partner for IAG, og Norwegian har jo ikke endret forretningsmodell siden i fjor da IAG la inn to bud, sier Elnæs til NRK.

Han mener at selv om bortfallet av interessen fra IAG påvirker Norwegian-aksjen, vil det ikke få direkte konsekvenser for selskapet Norwegian. At aksjemarkedet reagerte med å sende Norwegian-aksjen i et svalestup, mener han handler mest om psykologi:

– Flyaksjer er utsatt for store svingninger. Markedet er skuffet over at IAG har valgt å fire flagg, og tror nok at det er mer alvorlig enn det er, sier Elnæs.

Meglersjef Thomas Breivik i DNB Markets mener at andre aktører fortsatt kan være interessert i å kjøpe Norwegian, og at kursfallet ville ha vært enda større dersom det ikke var tilfelle.

– Helt klart. Det er fortsatt en sjanse for at andre flyselskaper vil kjøpe Norwegian eller at selskapet kan selge unna flyene til en finansiell aktør, sier han til Dagens Næringsliv.

Hadde budplaner i fjor

Det var i april i fjor at selskapet IAG offentliggjorde at det hadde kjøpt 4,6 prosent av aksjene i Norwegian og vurderte å by på hele selskapet.

Norwegian-aksjen steg svimlende 40 prosent på nyheten.

I mai ble det kjent at IAG i to omganger hadde kontaktet styret i Norwegian om et mulig oppkjøp, uten å komme til enighet om pris. Dette førte til at Norwegian-aksjen falt kraftig tilbake.

I mai uttalte så Norwegian-grunnlegger Bjørn Kjos at han ikke ønsket å selge «før kornet var høstet». Han har flere ganger gitt uttrykk for at han mener aksjekursen ikke reflekterer den reelle verdien av selskapet.

– Jeg synes at det har vært altfor billig. Aksjekursen reflekterer ikke de underliggende verdiene i selskapet, sa Kjos til NRK i mai i fjor.

Slik påvirker budplaner aksjekursen

Ofte er det slik at nyheter om oppkjøpsplaner, eller bortfall av disse, påvirker aksjekursen til selskaper umiddelbart.

Grunnen til at det er slik, er at når noen ønsker å kjøpe alle aksjene i et selskap, må de sette en pris som er høy nok til å overbevise også dem som ikke er villige til å selge til dagens kurs.

Dagens aksjekurs sier nemlig hva noen er villig til å selge aksjen for, ikke hvilken pris som får alle til å selge. Dermed vil nyheten om oppkjøpsplaner føre til at aksjonærer forventer å få en høyere pris for aksjene i framtida, noe som igjen gjør at de ikke vil være villig til å selge til særlig lavere pris i dag.

Dermed stiger aksjen umiddelbart.

Når så budplanene «forsvinner» slik de gjør i dag, inntrer den motsatte effekten. Forventningen om den «høye» prisen blir borte, og aksjekursen faller gjerne tilbake.