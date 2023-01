Etter fleire forseinkingar blei den nye koronapilla tilgjengeleg i norske apotek den 8. desember.

Men ei ny oversikt NRK har fått tilsendt frå Helsedirektoratet viser at det er få som har tatt i bruk medisinen:

566 pakningar er ekspederte på blåresept

I underkant av 100 pakningar er leverte til sjukeheimar

1200 pakningar er sende ut til spesialisthelsetenesta, men her finst det ikkje oppdaterte tal

– Vi skulle gjerne sett at fleire risikopasientar fekk behandling med tablettane, fortel assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Sende ut brev

I desember sende Helsedirektoratet ut eit brev til statsforvaltarane.

I brevet oppmoda Helsedirektoratet kommunane om å gje informasjon om gratis sjølvtestar og behandling med Paxlovid-tablettar.

No har dei sendt ut ei ny påminning til kommunane.

– Vi ønskjer å forsikre oss om at sjølvtestar for dei som er i målgruppa blir gjort kjende i kvar einaste kommune. Det er viktig å teste seg raskt og kome i gang med behandling innan fem dagar viss tablettane skal ha effekt, seier Nakstad.

Espen Nakstad trur fleire ikkje er klar over moglegheita for tablettbehandling. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / Even Bjøringsøy Johnsen

Helsedirektoratet trur at dei låge tala kjem av at fleire ikkje er klare over moglegheita for tablettbehandling.

– Noko av problemet er at fleire over 65 år ikkje er klare over at dei kan få tablettbehandling viss dei har ein underliggande sjukdom, seier Nakstad.

– Fleire over 80 år er nok heller ikkje klare over at dei automatisk er i målgruppa frå 80 års alder, legg den assisterande helsedirektøren til.

Oppmodar om tidleg behandling

Pasientar med høg risiko for å utvikle alvorleg sjukdom kan få tilbod om behandling med tablettane. Medisinen er gratis for dei i risikogruppa.

Medisinen hemmar viruset. Det vil derfor ikkje spreie seg like raskt i kroppen. Oppmodinga er å starte behandlinga med ein gong du merkar symptom.

– Viss ein kjem raskt i gong med tablettbehandling vil ein få mindre virus i kroppen og bli mindre sjuk. Dette vil hindre innlegging for dei som elles vil ha stor risiko for det, seier Nakstad.

Kan hindre innleggingar

Nakstad håpar medisinen vil redusere alvorleg sjukdom og lette trykket på helsetenesta.

Han fortel at det blir lagt inn rundt 300 pasientar på sjukehus kvar veke på grunn av korona. Like mange blir lagde inn med covid-19 som bidiagnose.

– Det er eit nivå som har vore vedvarande høgt dei siste to månadane, og som foreløpig ikkje viser teikn til nedgang.

Trur du dei som er innlagde no ville ha hatt effekt av medisinbehandling?

– Vi trur at mange av dei som blir lagt inn med covid-19 kunne hatt effekt av medisinbehandling viss dei hadde kome i gong tidleg, svarar Nakstad.