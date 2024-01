I Skibotn bor det 538 personer – nå får de snart eget passkontor

I bygda Skibotn i Troms bor det 538 innbyggere. I sentrum ligger en bensinstasjon, en Joker-butikk og en liten politistasjon.

Og snart et passkontor.

Nå vil nemlig regjeringen åpne 15 passkontor landet rundt. Kontorene skal fullt ut finansieres gjennom å øke gebyrene på pass og ID-kort.

Men Troms politidistrikt har aldri ønsket seg et nytt passkontor i Skibotn. De viser til at stedet allerede har et passtilbud med den omreisende passbussen til politiet.

– Nei, det er ikke et innspill som kom fra oss. Passbussen har Skibotn som et stoppested, og ønsket egentlig en utvidelse av den tjenesten, sier politiinspektør Stina Bakke Eriksen i Troms politidistrikt.

– Men hvor kommer ønsket om passkontor i akkurat Skibotn fra, da?

– Det er et spørsmål du må rette til politisk hold. Det kan jeg ikke svare på, sier hun.

Politisk beslutning

Norge har to passbusser. De begynte å rulle for to år siden. Den ene kjører i Sør-Norge, og den andre kjører i Nord-Norge. Bussene skal gi innbyggere i distriktene kortere og enklere tilgang til pass og ID-kort.

Dette er en passbuss Ekspander/minimer faktaboks Passbussene er mobile pass- og ID-kontor som kjører medllom ulike stoppesteder over hele landet. Ordningen er fleksibel og stoppesteder kan endres etter behov. Politiet har to passbusser som dekker henholdsvis Nord-Norge og Sør-Norge. Bussene er cirka 45 stoppesteder rundt om i landet. Kilde: Politidirektoratet

Mange innbyggere har benyttet seg av det omreisende passtilbudet. Passbussene ordnet rundt 9000 pass- og ID-kort i fjor, ifølge tall fra Politidirektoratet.

Passbussene gir folk som bor langt fra et passkontor mulighet til å bestille pass og ID-kort i nærheten av der de bor. Foto: Olav Røli / NRK

Men regjeringen vil ikke ha flere passbusser eller oftere besøk, slik Troms politidistrikt tok til orde for.

– Jeg syns ikke det er riktig at staten og tjenester bare skal komme kjørende når det passer for staten, men det må være noe som er tilgjengelig for folk når de trenger det, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Justisminister Emilie Enger Mehl sier det er en politisk beslutning å opprette passkontorene. Foto: William Jobling / NRK

Hun opplyser at Politidirektoratet har kommet med innspill til hvor passkontorene skal ligge.

– Vi har langt på vei fulgt de rådene. Men det er en politisk beslutning at vi skal ha nye passkontor, sier hun.

– Men passbussen har ikke vært fullbooket i Skibotn. Er det virkelig behov for et passkontor der?

– Det er jo ikke sikkert det passer for alle når passbussen er innom. Og det er derfor jeg mener det er så viktig at vi har gode tjenester fast til stede for folk, ikke bare har erstatninger for sentralisering. Vi jobber mot sentralisering, sier Mehl.

– Det mest fornøyde publikummet

NRK har vært med passbussen til Husnes i Vestland i desember. Der har innbyggerne skaffet seg pass når bussen er innom, men Husnes er på listen til regjeringen over steder som skal få passkontoret tilbake.

I vestlandsbygda bor det litt over 2200 innbyggere, og i høst fikk de besøk av passbussen fire dager.

– Vi skryter jo på oss at vi har det mest fornøyde publikummet, tror jeg. Folk er veldig glade for å få denne tjenesten så nærme, sier Hjørdis Lyssand.

Hjørdis Lyssand i Vest politidistrikt er administrativt ansvarlig for passbussen. Hun er godt fornøyd med ordningen. Foto: Olav Røli

Hun jobber i Vest politidistrikt og er administrativt ansvarlig for passbussen.

– Hva skjer med passbussen hvis flere passkontor blir åpnet igjen?

– Da må vi revurdere kjøreruten vi har hatt. Og vi er jo selvfølgelig åpne for å ta inn nye steder. Selv om noen får passkontor igjen, har vi helt sikkert nok av steder vi kan reise til, svarer hun.

Marit Opsanger har tatt turen for å ordne seg et nytt ID-kort.

Hun er glad for at Husnes skal få et fast kontor, og tror tilgjengeligheten blir mer fleksibel for innbyggerne.

– Det var jo enda greiere da passkontoret var her på politistasjonen, for da kunne man bedre velge tidspunkt, sier hun.

Marit Opsanger er glad for at Husnes snart skal få passkontoret tilbake. Foto: Olav Røli

Stasjonssjef Sigurd Børve ved Kvinnherad politistasjon på Husnes er også positiv til å få passkontoret tilbake.

Han mener passbussen ikke har fungert godt nok.

– Passbussen er her veldig få dager i året, og behovet blir ikke dekket av det. Da må man bestille timer andre steder, for eksempel i Stord eller på Odda.

– Jeg tror det blir bra å få passkontoret tilbake. Det er en positiv ting vi kan bidra med i lokalmiljøet, avslutter han.