Retten brukte over en time på å bestemme seg for om de skal avvise saken eller ikke.

Søndag ble det nemlig kjent at statsadvokaten som tok ut tiltale mot Waldow, selv er medlem av Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF). Dette hadde aktivister på Twitter varslet forsvarer Jon Wessel-Aas om.

Foran en stappfull rettsal besluttet dommerne til slutt at statsadvokaten som tok ut tiltalen mot Bernt Waldow var inhabil.

Det er fordi plakatene Waldow er tiltalt for å henge opp var politiske, og statsadvokatens medlemsskap i foreningen dermed viser politisk uenighet med tiltaltes politiske budskap, sier dommeren.

– Statsadvokatens medlemskap er egnet til å svekke tilliten til hennes vurdering, sier dommeren i retten.

Den tidligere advokaten Bernt Waldow er tiltalt for å «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred».

Foto: HEIKO JUNGE / NTB

– Det er som forventet. Jeg har jo ikke gjort noe galt, sier Waldow når retten er hevet.

Waldow hang opp flere «etterlyst»-plakater av statsadvokat Geir Evanger og politimannen Jan Erik Bresil i Oslo.

Bresil og Evanger er begge engasjert i den ruspolitiske foreningen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) som henholdsvis leder og nestleder i styret.

Et utvalg konkluderte for rundt to uker siden at politiet ikke hadde vist god nok rolleforståelse i sine bindinger til den ruspolitiske foreningen.

Egentlig skulle retten i dag bestemme seg for om plakatene var vernet av ytringsfriheten, eller om de var krenkende. I stedet ble rettsaken altså avvist.

Bengt Waldow i retten mandag. Foto: Julia Thommessen / NRK

– Henger ikke på greip

Forsvarer Wessel-Aas ba mandag morgen retten avvise saken på grunn av habilitetsspørsmålet.

– Tiltalte og allmennheten som følger med, ser at her har man gått ut med en frisk ytring i en politsk debatt, satirisk, med kritikk av hele denne rolleblandingen som denne foreningen og dens representanter har stått for. Og så blir tiltalen tatt ut av en av medlemmene deres, sa Wessel-Aas i retten mandag morgen.

– Det henger ikke på greip. Det er ingen som tenker det er helt uproblematisk.

Aktor Sigrid Morseth mener imidlertid at et «passivt medlemskap» i den ruspolitiske foreningen ikke er nok til å erklæres inhabil.

Sigrid Morseth er aktor i saken. Foto: Julia Thommessen / NRK

Hun påpeker at i en rekke tidligere saker og dommer om habilitet, har foreningsmedlemskap ikke vært nok til å erklære noen inhabil.

Morseth ønsker ikke å gå inn på hvorfor påtalemyndigheten ikke mener statsadvokaten er inhabil overfor NRK.

– Påtalemyndigheten tar rettens avgørelse til etteretning. Videre behandling av saken vil skje i samråd med Hedmark og Oppland statsadvokatembeter, sier Morseth.

– Er du medlem av NNPF?

– Nei, jeg er ikke det.

– Hadde du meldt deg som inhabil hvis du var det?

– Jeg har ikke så mye mer å si i saken, sier Morseth.

Satire eller krenkelser?

Gjennom QR-koder på plakatene kunne man komme inn på nettsider om Rolleforståelsesutvalget og om operasjon SULT, en sak Evanger var aktor i.

Forsvarer Wessel-Aas mener plakatene er satiriske ytringer i en politisk debatt. Statsadvokat Evanger opplever plakatene som «særdeles ubehagelige», og vil ha 50.000 i erstatning for at de er hengt opp i Oslo.

Jon Wessel-Aas forsvarer Bengt Waldow i saken. Foto: Julia Thommessen / NRK

Førsteamanuensis Anine Kierulf ved UiO er ekspert på ytringsfrihet. Hun understreker at hun uttaler seg om saken på generelt grunnlag.

For at adferd kan rammes av den lovparagrafen som plakatene rammes av, må den være verre å oppleve enn «det dagligdagse ubehag menneskelig samkvem kan føre med seg», skriver Kierulf i en e-post.

– Å bli uthengt som siktet og etterlyst for straffbare forhold med navn og bilde, når man ikke er det, kan være kvalifisert plagsomt, og kan i utgangspunktet rammes.

Foto: Julia Thommessen / NRK

Mener humor gjør det vanskelig å tolke ytringer

Samtidig påpeker hun at ytringer som anses som bidrag til en offentlig debatt, skal vernes av ytringsfriheten.

– For å vurdere om ytringer er vernet, må de tolkes. Hva uttrykker ytringene – og hvordan oppfattes de? Er budskapet å plage eller henge ut, eller er det satirisk samfunnskritikk av en av våre statsmakter?

Aktor Sigrid Morseth Foto: Julia Thommessen / NRK Nyheter

Kierulf mener humor kan gjøre det vanskeligere å tolke ytringene og hvordan de oppfattes.

Man må både vurdere hvordan «vanlige folk» eller «alminnelige tilskuere» forstår ytringene, og om den som ytret seg måtte skjønne dette, og at den uthengte opplevde det som plagsomt, sier hun.

– Alt dette er bevisspørsmål – hvor mye vet alminnelige tilskuere om konteksten og kommunikasjonsformen denne satiren spiller inn i?