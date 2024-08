I kveld kan du oppleva årets første supermåne – send oss dine månebilde

Søndag kveld kan du sjå årets første supermåne.

Ein supermåne oppstår når det er fullmåne samtidig som månen er sitt næraste punkt til jordkloden.

Supermåne over Oslofjorden sett frå Holmenskjæret i Asker. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Supermånen som inntreff i kveld er ein av fire supermånar me får oppleva i haust. Første måne inntreff allereie søndag kveld og vil vera å sjå ut tysdag, skriv NTB.

Måndag er det tid for fullmåne og då kan me venta at månen er på sitt finaste.

– Folk må halda seg vakne, oppmodar fagsjef Pål Brekke ved Norsk romsenter til NTB.

Supermåne bak Radisson Blu hotell i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB

