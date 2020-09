Mens vi venter på en vaksine mot covid-19, er det i år ekstra viktig å vaksinere seg mot influensa.

– Hvis vi får en kraftig influensaepidemi på toppen av korona, vil det være krevende å håndtere både for helsetjenesten, norske arbeidsgivere og vanlige folk. Det sier Sveinung Stensland H).

JUBLER FOR NYE REGLER: Høyres helsepolitiske talsperson, Sveinung Stensland Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Et flertall i Stortingets helsekomite ba i fjor departementet utrede muligheten for vaksine på apotek uten resept. Nå kommer svaret i form av en forskriftsendring.

– Dette gjør det enklere for folk å få tak i influensavaksine og få den satt i en operasjon, sier Stensland.

– Endringen gjelder først og fremst de som tidligere fikk resept hos lege for så å få den satt på apoteket, sier han.

Legeforeningen kritisk

Helsedepartementet sendte ut et høringsnotat om endringen i sommer, for å få tilbakemeldinger fra ulike fagmiljø. Mange var positive, men det var ikke tilbakemeldingen fra Den norske legeforening. Legene viser til at Folkehelseinstituttet gir anbefalinger om hvilke risikogrupper som bør vaksineres, og er kritiske til at det nå legges opp til omfattende vaksinasjon av personer utenfor disse risikogruppene.

– Det er helt riktig at det er bra at mange vaksinerer seg. Men det aller viktigste er at pasientene som trenger det mest vaksinerer seg, sier leder for Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen.

– RISIKOGRUPPENE MÅ PRIORITERES: Leder for Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen. Foto: Den norske legeforening

– Vi har ingen målsetting om å vaksinere hele befolkningen generelt. Pasienter i risikogruppene må komme først. Min bekymring er at det vil være de friske og de som kan betale mest som får vaksine på apotek, legger hun til.

Myndighetenes mål er at 75 prosent av de i risikogruppene skal vaksineres. I forrige influensasesong var fasiten 40 prosent vaksinerte.

FHI: Ekstra viktig å vaksinere seg i år

Bekymret for mulig mangel på vaksiner

Tangen er også bekymret for at de som trenger det mest blir rammet dersom det blir mangel på vaksiner. Ifølge VG er det bestilt totalt 1,4 millioner vaksinedoser til Norge, inkludert 200 000 til apotekene. Det er 1,6 millioner personer i risikogruppen. Influensavaksinene blir vanligvis tilgjengelige i oktober.

– Det kan være sånn at vi nå kommer i en mangelsituasjon, og må prioritere. Apotekene vil ikke ha noen oversikt hvilke pasienter som bør prioriteres, sier hun.

Stensland mener denne bekymringen er grunnløs.

– Myndighetene sørger for at risikogruppene som er i programmene vi har for vaksinering, får vaksinen de trenger. Apotekenes vaksinering kommer i tillegg, de kjøper inn vaksiner uavhengig av myndighetenes innkjøpsordning. Og skulle de gå tom, vil ikke det gå på bekostning av dem som må ha vaksinen, sier han.