– Hold ut, hold sammen og hold avstand.

Det er mantraet til ordføreren i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (Ap).

Lørdag melder nemlig Meteorologisk institutt sol fra Halden til Bergen, og en tur ut kommer til å være et kjærkomment avbrekk fra hjemmekontor, hjemmeundervisning og barnepass for veldig mange.

– Om man klarer å overholde retningslinjene som er gitt, og viser respekt for andres helse, vil det å komme seg ut være medisin for kropp og sjel, skriver Skisland i en e-post til NRK.

I en tid der vi skal holde avstand kan det være lurt å finne alternative turløyper utenfor de mest vanlige utfartsårene i helgen. Derfor har ordføreren i Stavanger og Kristiansand, og byrådslederne i Bergen og Oslo, sendt inn forslag til tre skjulte perler i sine områder. Mer om det lenger ned.

For uansett om du velger turene til ordførerne eller byrådslederne, eller har egne skjulte perler, må du huske å være svært forsiktig med bruk av åpen ild.

Skogbrannfare på Sør-, Øst-, og Vestlandet

PASS PÅ SKOGEN: Statsmeteorolog Kristian Gislefoss advarer om stor skogbrannfare i deler av Norge. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Samtidig med godværet er det nemlig skogbrannfare i Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Stavangerregionen, og Jæren og Dalane.

Det generelle bålforbudet i Norge kommer ikke før 15. april, men både Metereologisk institutt og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) går nå ut med advarsel om bruk av åpen ild i naturen.

– Jeg hadde ikke vært så ivrig med å fyre opp bål nå, sier vakthavende meteorolog Kristian Gislefoss ved Meteorologisk institutt, til NRK.

Etter en snøfattig vinter og lite nedbør i det siste ligger det nå store mengder løv og knusktørre og kvister i skogen som lett tar fyr. Dette gjelder både Østlandet, Sørlandet og i Rogaland, advarer Gislefoss.

Brannvesenet, som for tiden er opptatt med å bistå helsevesenet i koronaepidemien, er bekymret hvis det bryter ut skogbrann på toppen av epidemien. Det går frem i et brev til DSB.

– Brannvesenene rapporterer at de i stort har ressurser, men at de er bekymret hvis det skulle oppstå en større skogbrann, eller flere samtidige skogbranner som krever mye materiell og personell, sier Johan Marius Ly, som leder avdelingen for forebygging og sikkerhet i DSB, til NRK.

Raymond Johansens Oslo-perler

FINN EN NY TURSTI: Byrådsleder Raymond Johansen sier tiden er inne for å gå nye stier hvis du skal på tur i helgen. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Ingen hovedsteder i verden kan tilby så flotte turområder som det Oslo kan gjøre, sier byrådsleder Raymond Johansen i en e-post til NRK.

Han sier videre at selv om Oslo-folk er glade i å bruke marka, så er dette tiden for å bryte vaner og velge nye stier.

– Mine turråd er å holde avstand, gå på høyre side, huske hånd- og hostehygiene også i skogen og prøve alternative turveier.

Her er tre av Johansens skjulte Oslo-perler:

Hauktjern er en av Østmarkas virkelige perler. På vestsiden av innsjøen reiser en klippevegg seg brått opp av vannet, stupene er høye og sprekkene dype. Østsiden har på sin side fine plasser for å spise matpakka og ta en kaffekopp. Det er både abbor og ørret i vannet. Det er enklest å nå Hauktjern fra Ulsrud T-banestasjon, gå mot Ulsrudvann til Sarabråten og videre til Hauktjern. Vær oppmerksom på litt krevende terreng med mange kløfter.

Tonevannet ligger langt ut i Østmarka, i Enebakk kommune, men er en del av Oslo kommunes skoger. Også her finnes det abbor og ørret, og det er veldig fint å padle. Og hvis man vil ha en av Østmarkas fineste utsikter, kan man ta turen opp på Tonekollen. Hvis man ikke vil krysse både kommune- og fylkesgrenser til fots innover i Østmarka, kan man ta bilen til parkeringsplasser på Bysetermåsan og gå derfra.

Mange er glade i å gå langs Akerselva, men jeg håper flere også vil prøve Alnaelva, Oslos lengste elv. Elva går fra Alnsjøen i Lillomarka og ut i Oslofjorden, og man kan starte turen på mange ulike steder. Jeg starter ofte ved Grorud T-banestasjon. Her følger jeg elva og går gradvis inn i marka og til Alnsjøen, som enn så lenge er en av våre reservevannkilder, det er løype rundt vannet og man kan se spor etter kobbergruver. Jeg liker også å følge Alnaelva nedover fra Grorud T-banestasjon. Da kommer man til Grorudparken, Leirfossen og Hølaløkka, og har jeg tid fortsetter jeg nedover mot Alnaparken, Svartdalsparken og Kværnerbyen. Langs Alnaelva kan du virkelig oppleve kontrastenes Oslo – urskog midt i Groruddalen, flotte kulturlandskap og masse dyreliv, men også ny og gammel industri, infrastruktur og drabantbyarkitektur og boligutbygging fra ulike epoker.

– Det er summen av våre alles handlinger som innbyggere som bestemmer hvor fort vi kommer ut av denne situasjonen. Derfor er det viktig at vi er mest mulig hjemme, og heller velger oss en ordentlig tur i løpet av helgen i stedet for å vandre gatelangs uten mål og mening, sier Johansen.

Roger Valhammers Bergens-perler

UT PÅ TUR: Bryådsleder Roger Valhammer ber folk komme seg ut hvis de kan, men huske turvettreglene. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

– Gå gjerne på tur, det er bra for deg, sier byrådsleder Roger Valhammer i en e-post til NRK før han fortsetter:

– Så lenge du er frisk, har du godt av å bevege deg. Kroppen blir både mer motstandsdyktig mot smitte og bedre forberedt på å takle sykdom når du holder deg i god fysisk form.

Han ber alle som vil gå på tur følge fem turvettregler:

Hold avstand

Husk hånd- og hostehygiene

Gå på høyre side

Gå på tur når færre folk er ute

Prøv alternative turveier

– Start gjerne gåturen hjemme, men dersom du må ta bilen til startstedet må du finne alternative tursteder dersom parkeringsplassen er full, skriver Valhammer.

Han har følgende skjulte perler å anbefale sine medbergensere:



«Fanafjellet er et vakkert og godt tilrettelagt turområde med mange ulike stier, der Fanaseter kan være et godt alternativ å starte turen fra. For dem som ønsker en litt lengre tur kan jeg anbefale å ta turen til Gullbotn og gå oppover til Gullfjellet som er Bergens høyeste fjell. Utsikten på toppen kan virkelig anbefales!

En siste anbefaling fra meg er Kanadaskogen. Ta gjerne turen fra Spelhaugen og ut igjen på turveien nedenfor Tennebekktjørna. Her finnes fine og lette turløyper med mulighet for mange spennende opplevelser for store og små!»

FANAFJELLET: Toppen av Fanafjellet med utsikt. Foto: Ruth Sætre Rasmussen

Kari Nessa Nordtuns Stavanger-perler

GLEDER SEG TIL SOL: Ordfører Kari Nessa Nordtun gleder seg til godvær i helgen. Foto: Jan Kåre Ness / Jan Kåre Ness

– Vinteren i Stavanger har vært usedvanlig regntung, og med de spesielle omstendigheten som nå råder er vi mange som gleder oss til en solfylt helg!

Det skriver ordfører Kari Nessa Nordtun i Stavanger i en e-post.

– I disse tider hvor man er mye inne i egen stue er det deilig å komme seg ut på tur, og da er det fine været ekstra kjærkomment.

Ifølge Nordtun har Stavanger kommune utarbeidet en oversikt over 52 hverdagsturer i kommunen der man kan legge inn både ønsket lengde, vanskelighetsgrad og om ruten er tilpasset rullestolbrukere.

– Jeg har trukket frem tre fine turer som passer fint for hele familien. Jeg er veldig glad i sjøen, så alle turene inneholder en solid dose sjøglimt, skriver Nordtun.

Her er hennes tre Stavanger-perler:

Lundsnesturen: Dette er en herlig tur som begynner i sjøkanten, med fantastisk utsikt mot Byfjorden, Åmøyfjorden eller innover Ryfylke, med øyer som perler på en snor. Har du tid, kan du ta en avstikker i Lundsvågen underveis, og ta turen innom for å besøke Lundsvågen naturskole. Her kan du leie en båt og utforske skjærgården, se hummer og sjøstjerner i akvariet eller friste fiskelykken fra brygga. Du kan gå hele turen med barnevogn, med unntak av stien langs sjøen ved Trollskogen. Her kan du heller følge turveien som går langs utkanten av skogen.

Kverneviksturen: På denne turen får du både høy himmel over lynghei, historie og endeløst hav. Velger du å gå hele ruta strekker den seg over 8,3 kilometer, og du kan ha med deg både barn og barnevogn gjennom hele løypa.

Hillevågsturen: Hillevågsturen tar deg med på en fin tur i hjertet av Hillevåg, og er også litt av en historietime. Underveis går du både forbi Stavanger skolemuseum, Frida Hansens hus og «Haugvaldstadminde» før du kommer ned til sjøveien langs dobbeltsporet hvor du har utsikt over hele Gandsfjorden. Turen anbefales ikke for dem som er avhengige av barnevogn, men små føtter kan fint gå både hele eller deler av denne turen med en varighet på ca. 2 timer.

VED SJØEN: Hillevåg fra sjøen. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Jan Oddvar Skislands Kristiansand-perler

SAMMEN PÅ AVSTAND: Ordfører Jon Oddvar Skisland ber folk benytte muligheten til å komme seg ut i helgen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Oppfordringen fra Jan Oddvar Skisland i Kristiansand er enkel:

– Å benytte de mulighetene vi har sammen til å komme oss ut, få luft og sol. Vi treffer andre, på avstand, vi beveger oss, noe vi på alle måter trenger i krevende tider hvor møteplasser er borte og vi må forholde oss på helt nye måter til oss selv, andre og hverandre, skriver Skisland i en e-post til NRK.

Her er Skislands tre skjulte Kristiansand-perler:

Rundt Roksheia opp til utkikksplassen Ruben. Turen er lagt inn på UT.no og beskrives som en tur man kan ta sommer som vinter. Turen er på nesten syv kilometer og betegnes som enkel.

Rundt Aberdalsheia. Turen er på rundt fire kilometer og beskrives som enkel på UT.no. Dette er et lite brukt turområde i Kristiansand, og fra toppen på Aberdalsheia er det utsikt over både Kristiansand og Søgne. Deler av turen går på den såkalte «Tyskerveien».