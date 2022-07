I helga vant cheerleaderne gull. Nå er 40 ungdommer fly-fast i Hellas

– Det er ikke så lett å ha ansvar for så mange – og ikke ha noen gode svar å gi til ungdommene eller foreldrene.

Det sier Chirsten Castberg til NRK. Hun er én av tre reiseledere som har ansvar for 40 ungdommer i alderen mellom 13 og 16 år.

Hun er også styremedlem og reiseleder i Nedre Romerike Cheerleaders, kjent som NRC Tigers, som etter helgas europamesterskap i Athen fikk befestet tittelen som Europas beste cheerklubb.

NRC Tigers endte opp med gull, sølv, bronse og en 9. plass under årets europamesterskap. Foto: Privat

– Vi har en gjeng med nye europamestere som gjerne vil hjem til foreldrene med medaljene sine, sier Castberg.

– Mindreårige kan ikke reise alene

Mandag ble det kjent at til sammen rundt 900 piloter, fra Norge, Sverige og Danmark, blir tatt ut i streik.

Sjef i SAS Norge, Kjetil Håbjørg, opplyser at 30.000 reisende vil rammes daglig, og at omtrent 15.000 vil komme seg frem.

Streiken vil føre til kanselleringer av rundt halvparten av SAS sine flyvninger.

Dette er konflikten Ekspandér faktaboks SAS og pilotene deres er ikke uenige om lønn. Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskaper.

Under pandemien mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig opprettet SAS to datterselskap. De fikk navnene SAS Link og SAS Connect. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter.

SAS-pilotene som ble sagt opp under pandemien vil ha tilbake jobbene. De sier SAS prøver å omgå sine forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen. SAS avviser dette. De mener selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler.

Ifølge pilotforeningen har pilotene gått med på innsparingstiltak som utgjør 25 prosents besparelse.

Til gjengjeld vil de ha en forsikring om at det er deres medlemmer som får de nye arbeidsplassene som skal fylles i SAS Link og SAS Connect.

Beskjeden om streik var nedslående for NRC Tigers.

Totalt reiste 130 personer fra NRC Tigers ned til Athen. De fleste reiste hjem med Norwegian mandag, mens andre dro videre på ferie.

Igjen i Hellas sitter nå altså 43 personer som hadde SAS-billetter mandag kveld.

Chirsten Castberg er reiseleder for NRC Tigers. Hun har fått seg litt av en jobb etter at SAS-streiken ble et faktum. Foto: Privat

– Det er en ting å booke om en familie. Det er mye verre med en så stor gruppe, spesielt når så å si alle er mindreårige. Vi kan ikke sende de alene gjennom München eller Amsterdam. Vi har et ansvar for at alle kommer seg trygt hjem.

De har booket reisen gjennom et reisebyrå, som nå bistår de i jobben med å komme seg hjem.

De har fått signaler på at de kanskje kommer seg på et Air Baltic-fly til Stockholm tirsdag, men det er langt fra bekreftet ennå.

– Om ikke den løsningen går i orden, vet jeg ikke hvordan jeg skal få ungdommene hjem, sier Castberg.

Klubben har heldigvis fått ordnet med hotellet i Athen at de kan overnatte der de neste dagene.

– Så får vi se hva som skjer om vi er nødt til å bli her lengre.

Belastende

Foreløpig holder de seg rolige. De ønsker ikke at ungdommene skal oppleve situasjonen som stressende.

– Men vi voksne kjenner jo på ansvaret. Det er en belastning å sitte med det, selv om vi prøver å være positive.

Tre valg om flyvningen din er innstilt på grunn av SAS-streik Ekspandér faktaboks Ved en innstilt flyvning har du tre valg, avhengig av billettype: Kanseller billetten og få den refundert.

Du kan be om refusjon på sas.no. Bestilte du den via et reisebyrå eller en turoperatør kan du kontakte disse direkte for en raskest mulig prosess. Ombooking til en flyvning på et senere tidspunkt.

Dersom du heller ønsker å endre reisen til et senere tidspunkt, kan du kontakte Kundeservice etter streiken er over. For alle reisereservasjoner gjort av SAS, vennligst besøk sas.no for kontaktinformasjon. Arrangere alternative reisemåter.

Dersom du må reise, eksempelvis om du er strandet på din destinasjon, kan du ordne med alternativ transport på egen hånd og søke om refusjon fra SAS.

Dersom vi ikke klarer å booke deg om til en ny flyvning som omtrent tilsvarer din opprinnelige avgangstid kan du bestill hos et annet selskap, ta tog, buss eller leie en bil. Vi funderer da differansen av kostnaden til ny alternativ transport under sammenlignbare transportvilkår og din ubenyttede sas-billett. Om du velger å bestille ny transport, husk på å kansellere billetten din med SAS for å få den refundert. Kilde: SAS

Castberg skulle selv reise videre til Egeerhavet like utenfor Athen etter mesterskapet. Den planen er foreløpig lagt på is.

– Dit har bare resten av familien foreløpig reist. Jeg får ikke gjort noe før jeg vet hva beslutningen blir her. Det kan for eksempel hende vi må dele oss i tre grupper, siden vi er tre reiseledere.

Hun innrømmer at en ferie nå er etterlengtet.

– Vi har løpt rundt her siden onsdag med 130 utøvere. I tillegg måtte jeg reise ned to dager før de andre på grunn av flyteknikerstreiken. Jeg har sett frem til å sende dem hjem og ta meg en ferie, sier hun med et smil.

– Det vil bli en løsning

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland erkjenner at han synes det er veldig trist at det nå har blitt en arbeidskonflikt i SAS.

– Her er det investert mye tid og ressurser, og har blitt jobbet intensivt i en lang periode uten at vi har klart å komme i mål. Det er klart det er skuffende. Alle har hatt et genuint mål om å løse dette. Det er en tung dag for alle involverte, sier Ruland til NRK.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har tro på en løsning i konflikten. Foto: ksenia novikova / nrk

Partene vil likevel ikke gi opp av den grunn.

– Nå må vi snu bunken, og prøve å finne en løsning. Ingen konflikter varer evig, og det vil ikke denne heller gjøre. Det vil bli en løsning på et tidspunkt – spørsmålet er bare når, sier Ruland.

Kommunikasjonssjef i SAS, Tonje Sund, sier at de beklager dypt og inderlig at disse ungdommene blir påvirket av pilotstreiken.

– En streik nå midt i høysesongen treffer reisende svært hardt. Ombookingsprosessen startet umiddelbart, og vi vil komme tilbake med informasjon så raskt som mulig, sier hun til NRK.

– Kollegene jobber knallhardt for å bistå kundene der det er mulig, og vi har økt bemanningen på kundeservice for å kunne hjelpe flere, sier hun videre.