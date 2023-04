Torsdag 30. mars ble det kjent at en storjury i New York vil tiltale tidligere president Donald Trump i den såkalte hysjpengesaken.

Trump selv kaller tiltalen politisk forfølgelse. Han mener det hele er korrupt og skammelig.

Tumps advokat kalte tiltalen for «det laveste punktet i historien for vårt strafferettssystem».

Trump har blitt mer populær blant deler av velgermassen etter tiltalen, men amerikanerne er delt i sitt syn om hva som bør skje med den tidligere presidenten. Foto: KENA BETANCUR / AFP

Likevel må Trump møte i retten på Manhattan tirsdag.

Her kan du lese om:

Dette er upløyd mark for den amerikanske nasjonen, som nå er alt annet enn enige om hva utfallet av den historiske tiltalen bør være.

Aldri før har en sittende eller tidligere amerikansk president blitt tiltalt for straffbare forhold.

Selv ikke Richard Nixon, som gikk på direktesendt TV og sa «I am not a crook», eller på norsk «Jeg er ingen kjeltring», ble siktet for sin innblanding i Watergate.

Skandalen førte til at Nixon gikk av som president for å unngå at Kongressen stilte ham for riksrett.

«Mug shots» og skyldspørsmål

Når den tidligere realitystjernen og ekspresidenten møter i rettslokalet, må han gjennom de vanlige rutinestegene i en vanlig straffesak.

Som en helt vanlig mann. Nesten. Advokatene hans har sagt at Trump slipper håndjern når han blir ført inn i retten.

Flere Trump-tilhengere har samlet seg i New York. Den tidligere presidenten skal møte i retten tirsdag. Amerikanerne er delt i sitt syn på hva som bør skje med Donald Trump etter at tiltalen ble kjent. Tett i tett med pressefolk i New Yorks gater. Robert Hoatson frykter hva som vil skje dersom Trump blir valgt som president på ny. Foto: Tove Bjørgaas / NRK Den tidligere presidenten ankom New York 21.30 norsk tid mandag. Politiet i New York har mobilisert kraftig frem mot at Trump skulle ankomme byen. Tirsdag formiddag lokal tid, klokken 20.15 norsk tid, skal Trump møte i rettslokalene på Manhattan i New York. Støttespillere utenfor Trump Tower i New York, hvor ekspresidenten oppholder seg frem mot rettsmøtet. Trump-tilhengere i West Palm Beach i Florida vinket den 76 år gamle republikaneren farvel da han reiste fra eiendommen Mar-a-Lago tidlig mandag ettermiddag lokal tid.

Men han må ta «mug shots», fingeravtrykk og reise seg når den ansvarlige dommeren kommer inn i rommet. Han blir informert om rettighetene sine og må erklære seg selv skyldig eller uskyldig.

Her er det også mulig for hans forsvarer, hvitsnipp-advokat Todd Blanche, å argumentere for at tiltale eller strafferamme bør endres til Trumps fordel.

Dommeren kan gå med på dette, mot at Trump for eksempel erklærer seg skyldig i noen av tiltalepunktene.

Det vil også bli bestemt om Trump kan betale kausjon, eller om han må leve med restriksjoner frem til en eventuell rettssak.

New York mot Donald Trump

Hva tiltalen mot Trump nøyaktig går ut på, er foreløpig ikke kjent.

Flere medier har meldt at tiltalen handler om mer enn de hemmelige utbetalingene til pornoskuespiller Stormy Daniels.

Kilder har sagt til CNN at tiltalen skal være på rundt 30 punkter.

Dommeren med ansvar for saken, har navngitt den «The People of the State of New York against Donald J. Trump». Staten New York mot Donald Trump.

Jurytiltalen blir offentlig etter rettsmøtet.

Penger mot taushet

Det man vet er at Trumps daværende advokat, Michael Cohen, betalte pornoskuespiller Stormy Daniels 130.000 dollar i 2016.

Daniels har påstått at hun og ekspresidenten hadde sex i 2006, og pengene ble gitt i bytte for at hun skulle tie om affæren.

Utbetalingen er i strid med regnskapsloven og reglene for valgkampfinansiering.

Den ble ført i regnskapet som «juridiske utgifter» og hindret publisering av opplysninger som kunne svekket Trumps kandidatur.

Michael Cohen fotografert under et komitéavhør om utbetalingen til Stormy Daniels i 2019. Foto: ALEX WONG / AFP

Advokaten ble dømt til tre år fengsel i 2018. Han er et nøkkelvitne når Trump i dag skal møte i retten.

– Donald, når vi først snakker om dømte forbrytere, vi ses på tirsdag, kompis, sa Cohen under et intervju med CNN torsdag forrige uke.

Lite trolig med fengselsstraff

Eiendomsmagnaten vil ikke bli varetektsfengslet etter at rettsmøtet er over.

Trump er ikke tiltalt for vold, har ingen tidligere straffehistorikk og har penger til å betale eventuell kausjon.

Det blir dermed ingen oransje fangedrakt på ekspresidenten i kveld. Ifølge eksperter er sannsynligheten for fengselsstraff lav også om han blir dømt.

Trolig blir utfallet av saken at Trump må betale en bot til myndighetene, skriver BBC. Men han kan risikere fengselsstraff, i alle fall i teorien.

En Trump-motstander fotografert ikledd oransje fangedrakt og maske i New York mandag. Det er lite trolig Trump må ikle seg den samme drakten. Foto: STEFANI REYNOLDS / AFP

Om noen av tiltalepunktene er alvorlige nok til at de defineres som en «felony», eller alvorlig lovbrudd på norsk, er strafferammen opp til fire år i fengsel.

Minstetid bak murene er da 1 år og 4 måneder, skriver menneskerettsadvokat Ron Kuby.

Uansett hva resultatet av saken blir, kan det ikke stoppe ham fra å stille som presidentkandidat for republikanerne også i 2024.

Og hos dem øker Trumps popularitet i takt med at rettsmøtet nærmer seg.