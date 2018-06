I dag kan det bli tordenvær i knusktørre Sør-Norge

Det kraftige høytrykket som ligger over deler av Norge vil stort sett fortsatt gi stabilt, pent og varmt vær resten av dagen i dag, men det kan komme noen ettermiddagsbyger med torden enkelte steder.

– Områdene som er utsatt er nedre del av Telemark, indre strøk av Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus, nedre del av Buskerud, og kanskje sørlige del av Oppland og Hedmark, sier statsmeteorolog Per Egil Haga og legger til:

– Men det er ikke noe utbredt torden, så det vil bare kanskje kunne bli nedslag hist og her.

Lyn kan starte skogbrann

Slår lynet ned i tørr skog, er det ikke uten fare.

– Det er en fare for at et lynnedslag kan antenne skogen, men nå er det slik at det gjerne vil være ledsaget av en regnbyge. Av og til kan lynet være på siden av der nedbøren kommer, så sånn sett er det en liten fare for at det kan antenne og sette i gang en skogbrann, sier Haga.

Den lille mengden med regn som kan komme i ettermiddag, vil ikke være nok for å avblåse skogbrannfaren, sier meteorologen.

– Det er kun begrensede områder som eventuelt vil få en regnbyge, og det tørker raskt opp igjen. Det må regne over større områder, og vi må nok ha 20 til 30 millimeter regn for å redusere skogbrannfaren vesentlig, forklarer Haga.

Et helikopter slokker en skogbrann på Ombo i Rogaland. Brannen på øya har herjet i seks dager. Det er fortsatt stor skogbrannfare i store deler av Sør-Norge. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Engangsgriller er farligere

Tordenvær bekymrer ikke Bjørn Tore Farstad fra Oslo brann og redningsetat like mye som bruken av engangsgriller.

– Det kan løse skogbrann selvfølgelig, i og med at det er så tørt, men vi ser verre på bruk av engangsgriller i skog og mark, sier han.

Brannvesenet har i lang tid advart mot bruk av engangsgrill i tørre områder, men Farstad sier at folk ikke tar hensyn til forbudet.

– Vi får mange telefoner om at folk bruker engangsgriller, og da må vi, så lenge vi har kapasitet, dra ut og forklare at det er totalforbud.

Farstad sier de ser alvorlig på bruken av engangsgriller. Han forklarer at det nå er så tørt at det skal lite til før det tar fyr ute i naturen.

– Varmen fra en grill kan gjøre at det tar fyr i gresset rundt der grillen står, sier han og legger til at for eksempel fyrstikker som ikke blir håndtert på riktig måte også utgjør en fare.