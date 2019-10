I dag bør du bruke opp de gamle 50- og 500-sedlene dine

I dag er det ett år siden vi begynte å bruke de nye 50-lappene og 500-lappene.

Fra og med i morgen kan du bli nektet å betale med disse sedlene i butikk. Du er heller ikke garantert å få vekslet dem inn i en filial som ikke er del av Norges Bank.

– Det var ingenting galt med de gamle sedlene. Men vi ser at andre land kommer med sikrere sedler. Det er risikabelt hvis de norske sedlene blir de enkleste å forfalske, forklarer Leif Veggum, direktør for kontante betalingsmidler i Norges Bank.

Det er relativt få falske sedler i omløp i Norge, sammenlignet med andre europeiske land.

– Vi ønsker at det fortsatt skal være slik. Antall falske sedler som blir tatt i Norge er rundt fire til seks per million sedler i omløp. I noen land i eurosonen kan det ligge på 20 eller 30 sedler per million.

PS: Søndag går årets TV-aksjon av stabelen. Inntektsleder for TV-aksjonen, Christina Johnsen, bekrefter at TV-aksjonen kan ta imot gamle sedler på søndag. Pengene går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

Den nye 1000-kroneseddelen lanseres i samarbeid med Havforskningsinstituttet i Bergen 14. november. Med det er Norges Banks nye seddelserie komplett. Foto: Norges Bank / Nils S. Aasheim

Fire milliarder gamle kroner

Det er fortsatt rundt 18 millioner gamle sedler i omløp. Disse sedlene har en pålydende verdi på rundt 4 milliarder kroner.

Veggum har liten tro på at alle de gamle sedlene kommer inn i løpet av dagen.

– Vi har sett fra tidligere innvekslinger, at ikke alt blir vekslet inn. Men vi forventer å få inn en stor andel 500-lapper.

Til tross for at en stadig større del av pengetransaksjoner foregår ved bruk av kort eller nettoverføringer, er det imidlertdi ikke slik at pengeseddelens tid er helt forbi.

Leif Veggum, direktør for kontante betalingsmidler i Norges Bank, poserer med penger. Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

– Undersøkelser viser at rundt hver tiende betaling i butikk fortsatt blir gjort med kontanter. I dagligvarehandelen er det opp mot hver femte betaling.

Du har 10 år på deg

Skulle du oppdage en bunke sedler i madrassen i morgen, er det imidlertid ingen grunn til å fortvile så veldig. Norges Bank er nemlig pliktig til å ta i mot de gamle sedlene i 10 år fremover.

Da må man imidlertid oppsøke en av Norges Banks filialer, eller sende sedlene i posten til sentralbanken.

– Så det haster engentlig ikke så mye, sier Veggum.

De nye sedlene vi bruker i dag, ble innført i to omganger. I mai 2017 kom de første 100-lappene og 200-lappene i omløp. I oktober i fjor kom de første 50-lappene og 500-lappene. De nye 1000-lappene blir introdusert 14. november.

De gamle 100- og 200-sedlene gikk for øvrig ut av rotasjon i fjor.

Sikkerhet

Grunnen til at gamle sedler byttes ut, er først og fremst å gjøre jobben vanskeligere for falskmyntnere. I tillegg til et vannmerke og en sikkerhetstråd, som fantes i de gamle sedlene, inneholder de nye også flere nye sikkerhetselementer.

– Det er blant annet to mønstre, som gir en tydelig bevegelse om man vipper på seddelen. Det er det mest åpenelyse.

– Fargene er stort sett de samme som før. De gamle hadde portretter, det er det ikke lenger. Nå er det forskjellige motiv knyttet til havet som er tema.