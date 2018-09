I dag blir det trolig slutt på historisk lav rente

Ekspertene er samstemte i at Norges Bank i dag kommer til å sette opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng.

- Det vil være et stort sjokk både for oss analytikere og for markedet dersom Norges Bank ikke hever styringsrenta i dag, sier Kjersti Haugland, som er sjeføkonom i DnB.

Alle 23 av økonomene som har blitt spurt i en spørreundersøkelse av nyhetsbyrået Bloomberg spår at sentralbanksjef Øystein Olsen klokka 10 forteller at tiden med norgeshistoriens laveste rente er over.

Ett minutt over ti er den nye styringsrenta etter all sannsynlighet 0,75 prosent, etter det første av mange små rentehopp som ekspertene venter i årene som kommer.

Årsaken til at renta trolig setts opp, er at det går godt i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er lav – og skal falle enda mer, og vi har en sterk lønnsvekst.

De som har hatt lån på egen bolig i mange år har opplevd både at rentene kan stige og falle. Men ikke de som lånt penger til bolig for første gang i løpet av de siste sju årene.

Du trenger javascript for å se video.

Har aldri opplevd at lånerenten stiger

Dagen i dag er en merkedag, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DnB.

– Ja, det er jo det. Det blir spennende å se hvordan økonomien vår vil reagere når rentene etter hvert skal opp til et mer normalt nivå, etter en så lang periode på rekordlave nivåer. Mange har aldri opplevd at rentene på egne lån har steget, sier hun.

Hvis sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret i Norges Bank skulle velge å ikke sette opp renta også denne gangen, vil det være et stort sjokk, som senker markedsrentene og vil svekke krona, sier Haugland.

– Bombe om renta nok en gang holdes uendret

De siste 16 rentemøtene, helt siden mars 2016, har hovedstyrets konklusjon etter en samlet vurdering vært å holde renta på stedet hvil.

- Alt tyder på at Norges Bank i dag setter opp renta, sier Kyrre Knydsen, som er sjeføkonom i Sparebank 1 SR-bank.

Sjeføkonom Kyrre Knydsen i Sparebank 1 SR-bank kaller det en bombe dersom Norges Bank nok en gang skulle velge å holde styringsrenta uendret.

– Ja, det vil være en bombe, sier han.

Han sier at det er spesielt viktig med forutsigbar informasjon om hva renten blir her i landet, fordi de fleste har flytende rente på sine lån, som igjen påvirkes mer eller mindre direkte av styringsrenta fra Norges Bank.

– Sentralbanken har brukt ganske mye tid på å forberede Norge på at styringsrenta skal opp, og at det skjer nå i september. Hvis de da kke setter opp renta vil de ødelegge mye av sin egen troverdighet. Derfor er det både riktig og viktig at de setter opp styringsrenta, mener Knydsen.