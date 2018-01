I dag ble Jahn Otto Johansen begravet

Jahn Otto Johansen døde 83 år gammel første nyttårsdag, etter å ha har slitt med sykdom i lang tid.

Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK og utenrikssjefen Knut Magnus Berge er til stede på begravelsen Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Han var en markant profil, en av dem som folk i Norge stolte aller mest på og lærte mest av, sier Thor Gjermund Eriksen fra Vestre Gravlund i dag.

Kringkastingssjefen forteller videre at Johansen snakket med folk og ikke til folk. Han var et eksempel som snakket med folk i øyehøyde.

Jahn Otto Johansen var en viktig profil for utenriksjournalistikken. Et eksempel var da han jobbet som korrespondent for NRK i Russland, hvor han fikk vanlige mennesker i tale. Han revolusjonerte utenriksjournalistikken i Norge.

– Han var en formidabel utenriksjournalist, kanskje en av de aller største, men han var også en raus kollega som kom med oppmuntringer til andre, sier utenrikssjef i NRK, Knut Magnus Berge.

Som arvtager av jobben som korrespondent og utenrikssjef forteller Knut Magnus Berge at Jahn Otto Johansen alltid var et oppmuntrende menneske, som få når opp til knærne.

Mange mennesker hadde møtt opp for å si farvel til den kjente journalisten og forfatteren. Foto: Peder Bergholt / NRK

Jahn Otto Johansen har hatt stor betydning for kringkastingen og utenriksdekningen i Norge.

– Han var en av de store i utenriksjournalistikken, en fornyer og en som hadde stor tillit blant det norske folk, sier den nåværende utenrikssjef i NRK.

Han beskrives som en engasjert mann med et høyt energinivå, han var tidlig ute med ting som ble populært og var veldig engasjert for minoriteter. Jahn Otto Johansen skrev blant annet bøker om jøder og sigøynere.

– Jahn Otto Johansen bidro til å gi oppmerksomhet til utsatte grupper, helt til de siste årene lagde han skolebøker om jøder og romfolk, sier Ervin Kohn leder for det mosaiske trossamfunn i Norge.

Flere kjente profiler var til stede på begravelsen. Deriblant Thorvald Stoltenberg, som beskriver begravelsen som en verdig begravelse med fine taler. Han forteller at han og Jahn Otto Johansen snakket sist to dager før han døde.

Tidligere Russland-korrespondent, Hans-Wilhelm Steinfeld sier at Jahn Otto Johansen var ulik han selv.

– Jahn Otto Johansen forble gatens intervjuer, der vi andre drev og intervjuet politikerne, sier Steinfeld.

Stor arbeidskapasitet

Cubanske sigaretter: Jahn Otto Johansen var glad i livet, og cubanske sigarer. Foto: Mentz Schulerud jr. / NRK

I 1956 startet Jahn Otto Johansen sin lange karriere i utenriksjournalistikken, først i Morgenposten, deretter ble han utenrikssjef i Dagsrevyen.

I 1975 ble han NRK-korrespondent i Moskva. Jobben ble kortvarig, for han takket ja til å bli sjefredaktør i Dagbladet. Der blir han beskrevet som en mann med større arbeidskapasitet enn noen annet mediemenneske av ansvarlig redaktør i Dagbladet, John Arne Markussen.

Etter sju år i Dagbladet kom Jahn Otto Johansen tilbake til NRK i 1984. Først som utenrikskommentator, året etter som korrespondent i USA. Deretter som utenrikssjef i Dagsrevyen igjen, før han avsluttet karrieren sin i NRK som Berlin-korrespondent i 1995.

Hans karriere var lang og han var en pioner i medieverdenen. Som forfatter skrev han mer enn seksti bøker, og han fornyet utenriksjournalistikken.