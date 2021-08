I dag åpnet AUFs sommerleir på Utøya

I dag åpnet AUF sin sommerleir på Utøya – ti år etter terrorangrepet 22. juli.

Marie Stokkan er en av ungdommene som besøker øya for aller første gang. Her blir hun vist rundt av Reidar Fugle Nordhaug fra sentralstyre i AUF.

– Det kunne ha vært meg

Minnesmerket etter de 69 personene som ble drept her for ti år siden gjør sterkt inntrykk på den unge AUF-eren.

– Det er vakkert. Jeg synes det er veldig fint å se det. Jeg har jo sett det på bilder, men det er sterkere å se det på ordentlig, sier Stokkan.

– Vi er veldig knytta til historiene fordi jeg vet at det kunne godt ha vært meg, det kunne ha vært bestevenninna mi eller fylkeslederen min eller hvem som helst som jeg er godt kjent med, sier hun.

Marie Stokkan satte blomst i navnet til en 17 år gammel AUF-er fra Trøndelag som ble drept her. Foto: Lisbeth Skei

Selv var Stokkan bare åtte år gammel da terrorangrepet skjedde.

– Jeg husker at jeg var på kjøkkenet, at TV-en sto på og at mamma og pappa reagerte veldig. Jeg skjønte ingenting, sier hun.

– Var du i tvil om du skulle reise hit på sommerleir?

– Det var jeg ikke. Det her er en ordentlig trygg og fin plass, og det er kjempeviktig for meg at jeg fikk komme hit, så jeg var ikke noe usikker på det. Jeg har gledet meg i to år, så hadde jeg fått dratt hit i fjor så hadde jeg også gjort det, sier Stokkan.

Klimakutt og prioritering av unge

I forbindelse med åpningen av sommerleiren, kom AUF-leder Astrid Hoem med noen oppfordringer til moderpartiet Ap.

– Det viktigste er å kutte klimagassutslippene. Det må være det viktigste i all politikk, sier Hoem til NRK.

Hun legger også vekt på viktigheten av å prioritere de unge, som hun mener har hatt det tøffest under pandemien.

AUF-leder Astrid Hoem på Utøya tirsdag. Foto: Lisbeth Skei

– Vi opplever at vi får færre muligheter enn foreldregenerasjonen vår på boligmarkedet, i jobbmarkedet og i studier. Vi skal bli prioritert høyt og vi må ha en tydelig regjering når det kommer til oss unge, sier Hoem.

På spørsmål om hvem AUF vil at Ap skal samarbeide med i en eventuell ny regjering, svarer Hoem Sp og SV. Hun sier AUF er åpen for samarbeid med alle som ønsker ny regjering.

– Det aller viktigste for oss som er unge, er at vi vet vi får en regjering som kutter klimagassutslippene og som gir oss unge muligheter, sier Hoem.

– Vi gir oss aldri

Tirsdag kveld holdt AUF-lederen tale for de oppmøtte sommerleirdeltakerne.

– Jeg har mine vakreste minner herfra. Men også mine vondeste, sa Hoem i talen.

Hun snakket også om Utøyas historie og kampen mot høyreekstremisme.

– Vi er AUF-ere og vi gir oss aldri i kampen for et samfunn fritt for rasisme, høyreekstremisme og hat, sa Hoem, som fikk stor applaus fra de oppmøtte ungdommene.

– I arbeiderbevegelsen er det ingenting som heter oss og dem, bare ett sabla stort vi, fortsatte hun.

Høstens stortingsvalg preget også talen. Foruten å nevne viktigheten av å få ned klimagassutslippene, uttrykte Hoem at hun har tro på regjeringsskifte og at hun gleder seg til valgkampen.

– Når vi møtes igjen neste sommer skal vi ønske landets nye statsminister, Jonas Gahr Støre, velkommen til sommerleir, sa Hoem.

Deler opp i tre leire

På grunn av koronasituasjonen blir årets sommerleir gjennomført som tre separate arrangementer. Fylkeslagene er fordelt på de tre leirene.

Først ut er AUF-ere fra Trøndelag, Møre og Romsdal, Rogaland og Agder, som har leir fra i dag til 6. august.

Deretter overtar Viken, Vestland, Troms og Finnmark fram til 9. august.

Til slutt kommer AUF-ere fra Vestfold og Telemark, Innlandet, Oslo og Nordland fra 9. til 12. august.