I år skal «Sommeråpent» teste ut campinglivet – sjekk hvilke steder de skal besøke

I fjor vandret «Sommeråpent» sammen med Lars Monsen på ulike fjell i Norge.

I år skal de utforske campinglivet, og seks campingplasser i Norge får besøk av «Sommeråpent» denne sesongen.

– Vi gleder oss til å være en hel uke på samme sted denne gangen, og dermed få muligheten til å bli litt bedre kjent med folk og stedet, før vi må reise videre, sier prosjektleder Anja Danielsen Stabell

Dermed blir det heller ingen «minutt for minutt» i år, ettersom NRK-teamet ikke er på reise fra dag til dag.

– «Sommeråpent» på reise er et prosjekt der vi gjennom flere år ønsker å besøke så mange ulike steder i landet som mulig. Våre kolleger i Bergen har et kart med oversikt over hvor vi har vært tidligere, og denne har vi alltid med oss i sekken når vi skal velge oss nye steder å besøke, forteller Stabell.

I 2018 økte antall overnattinger på campingplasser med 3,1 prosent, ifølge SSB, og NRK-teamet ønsker nå å ta temperaturen på campinglivet.

Men det er mye som må sjekkes før et stort produksjonsteam fra NRK kommer for å lage direkte-tv.

– Vi ruller inn mye folk og teknikk, så det er viktig at det er kapasitet til å ta imot oss, sier hun.

– Vi vil bli kjent med campingturistene der de er og feire samholdet. Og kanskje slå hull på en myte eller to om denne ferieformen? sier Hanne Roaldsen (th), redaksjonsleder og prosjektleder Anja Danielsen Stabell (tv) i NRK underholdning. Foto: NRK

Hit kommer «Sommeråpent»

Uke 27: Moysand familiecamping, Grimstad/Fevik

Moysand familiecamping, Grimstad/Fevik Uke 28: Larkollen camping, Larkollen

Larkollen camping, Larkollen Uke 29: Gloppen camping og fritidssenter, Sandane

Gloppen camping og fritidssenter, Sandane Uke 30: Storsand gård camping, Malvik

Storsand gård camping, Malvik Uke 31: Kabelvåg feriehus og camping, Kabelvåg

Kabelvåg feriehus og camping, Kabelvåg Uke 32: Alta strand camping & apartments, Alta

NRK Sommeråpent skal i sommer ha sendinger tirsdag til lørdag fra seks ulike campingplasser i Norge.

Programledere ikke bestemt

Seks par kjente programledere skal lede tv-sendingene. Hvem disse er, er ikke NRK klare til å offentliggjøre før nærmere sommeren.

– Det jeg kan si er at vi kommer til å ha med oss veldige fine folk på tur, sier Stabell.

Tirsdag 2. juli blir første sendedag fra Moysand familiecamping i Grimstad. Campingplassen har 90-års jubileum i år, og kan fort være Norges eldste.

– Jeg kan ikke garantere at det er Norges eldste, men jeg tror vi er det, sier eier og daglig leder Ole Johan Stensvand.

– Vi gleder oss veldig til å få besøk av NRK Sommeråpent, sier daglig leder og eier av Moysand Camping i Grimstad/Fevik, Ole Johan Stensvand. Foto: Miriam Grov / NRK

Han hadde egentlig en plan om å lage en 90-års markering, men tror ikke han klarer å toppe at Sommeråpent kommer på besøk.

– Jeg hadde jo en plan da, men da de ringte fra NRK, så mistet jeg jo munn og mæle. Nå vet jeg liksom ikke helt hvor jeg skal legge lista, sier Stensvand og ler.

At det kommer et stort team på rundt 40 NRK-medarbeidere og en stor teknisk buss, som skal være på campingen en uke, synes han bare er hyggelig. Sammen med sine 30 ansatte vil de bidra så godt de kan.

– Jeg har blitt spurt om jeg kan plukke ut noen campinggjester som kunne vært artig å intervjue så jeg har allerede tenkt ut noen, sier han.

Været

Prosjektleder Anja Danielsen Stabell har tidligere vært med på Sommerbåten og Sommertoget. Hun synes alltid at det er ekstra spennende å se hvordan være blir.

– En av våre største utfordringer kan være om det blir skikkelig møkkavær der vi er, for da er det vanskelig å lage ute-tv. Men vi har jo bestilt godt vær alle steder vi skal besøke, avslutter Stabell.

Sommeråpent vil arrangere uhøytidelige morsomme konkurranser, hvor både voksne og barn kan delta. De håper det kan inspirere alle til å leke mer sammen i sommer. Bilde er fra Gloppen Camping. Foto: Torbjørn Fardal / NRK

