Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Med stengte grenser og karanteneregler ventes det storinntrykk i flere hyttekommuner i vinterferien. Skolens vinterferie er i uke 8 og 9. I Oslo begynner vinterferien i neste uke.

I sine vinterferie-råd råder regjeringen folk som skal på vinterferie til å handle i hjemkommunen før avreise. Det faller ikke i god jord hos flere hyttekommuner NRK har snakket med.

– Det synes vi ikke noe særlig om. Vi har lagt ned mye tid og arbeid sammen med næringslivet for å gjøre det trygt både å være her og å handle her. Da vil det være veldig dumt hvis folk bare skal få være her, ikke handle her, sier Espen Bille-Larsen.

HANDLE LOKALT: Beredskapsrådgiver Espen Bille-Larsen i Hol og Ål kommuner i Hallingdal reagerer på rådet om å handle i hjemkommunen. Han vil at hytteturistene skal legge igjen penger i lokalsamfunnet. Foto: CAROLINE UTTI / NRK

Han er beredskapsrådgiver i kommunene Hol og Ål, øverst i Hallingdal. Til sammen har de to kommunene under 10.000 fastboende. I fjor var det over 30.000 turister i de to kommunene i vinterferien.

Vil ikke be folk trosse regjeringen

På den andre siden av Hardangervidda sier Ullensvang-ordfører Roald Aga Haug (Ap) at han synes det er dumt om hyttefolket ikke skal kunne handle lokalt.

DUMT: Ordfører Roald Aga Haug i Ullensvang synes det er dumt om hyttefolket ikke kan handle lokalt. Foto: Tale Hauso / NRK

– Men vi vil heller ikke at hyttefolket skal trosse regjeringens anbefalinger. Nå er det slik anbefalingen er og da må vi forholde oss til det, sier han.

På grunn av smittesituasjonen i nabokommunene Ulvik og Kvam i Hardanger, har Ullensvang kommune bedt innbyggerne sine om å være ekstra varsomme.

Hyttekommunene Kvam og Eidfjord i Hardanger svarer at de støtter regjeringens anbefaling om å handle i hjemkommunen.

Munnbind-påbud

Heller ikke i Hemsedal vil kommuneoverlegen be turistene trosse regjeringens anbefalinger. Hun sier likevel at byfolk er velkommen i butikkene, og at det viktigste er å følge smittevernreglene.

– Det viktigste er at folk setter seg inn i følger anbefalingene både fra hjemkommunen og kommunen de besøker. I Hemsedal har vi forskriftsfestet et munnbind-påbud som er ganske likt det som gjelder i Oslo, sier kommuneoverlege Camilla Underland i Hemsedal.

MUNNBIND: Kommuneoverlege i Hemsedal Camilla Underland sier det viktigste er at folk følger smittevernreglene. Foto: CAROLINE UTTI / NRK

Trenger omsetningen

Koronatiltakene har rammet næringslivet i mange hyttekommuner hardt. Mange av dem lever av turisme. I Ål og Hol sier Espen Bille-Larsen at det lokale næringslivet er helt avhengig av omsetningen fra hyttegjester.

– Jeg synes ikke at folk skal proppe bilen full av hermetikk og annet man trenger. Det bør man handle lokalt med god samvittighet. En ting man kan gjøre er å handle på tidspunkter med litt mindre folk i butikkene, sier han.

Også i hyttekommunen Øystre Slidre, som blant annet huser Beitostølen, er hyttefolk velkommen i butikkene så lenge de følger smittevernreglene.

– Det er ønskelig at de som kommer vil til fjells og skal tilbringe vinterferien på hytta handler lokalt. Det er ikke nødvendig at hele familien deltar på handleturen, det greier seg at en eller to foretar innkjøpene for hele familien. sier ordfører Odd Erik Holden (Sp).

VELKOMMEN: Ordfører Odd Erik Holden i hyttekommunen Øystre Slidre sier at hyttefolk er velkommen i butikkene på Beitostølen. Foto: IVAR ARNE NORDRUM / NRK

Nakstad: – Et godt smittevernråd

Regjeringens vinterferie-anbefalinger bygger på råd fra Helsedirektoratet. Helse- og omsorgsdepartementet henviser derfor videre til Helsedirektoratet. De begrunner anbefalingen om å handle i hjemkommunen slik:

– Det er et godt smittevernråd å handle før man drar på vinterferie, slik at man ikke må oppsøke steder med mange mennesker på veien, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

GIR RÅD: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det bør gå greit å handle lokalt så lenge man bruker munnbind og unngår tider med mye folk i butikkene. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Han mener det bør gå greit at hytteturistene handler lokalt så lenge de bruker munnbind og unngår å handle på tidspunkter med mye folk i butikkene.

– Vi oppfordrer dem da til å bruke munnbind slik de er vant til hjemmefra og til å begrense hvor mange i familien som drar på handletur. Dersom man i tillegg legger handlingen til tidspunkter da ikke alle andre handler, vil det medføre liten smitterisiko å handle lokalt der man er i vinterferien, sier han videre.