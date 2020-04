Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er topp snøforhold i fjellet dei fleste stader i landet. Etter ein amputert skisesong for dei fleste, er det venta at mange vil nytte opphevinga av hytteforbodet til ein fjelltur både denne helga og neste helg.

Det er meldt litt kjøligare ver fram mot helga, men det blir god sjanse til å få sjå sola, ifølgje Meteorologisk institutt.

– Eventyrlege forhold

Dagleg leiar Mari Arnøygard Wedum i Visit Jotunheimen er på toppen av Store Smørstabbtind (2008 moh.) når vi får tak i henne på telefonen onsdag ettermiddag. Ho fortel om eventyrlege forhold i fjellet med masse snø, og ho trur topptursesongen kan vare til godt ut i juni.

Ho fortel at dei fleste medlemsbedriftene deira kjem til å halde stengt i tida framover, og at dei no satsar på ein bra sommarsesong. Men nokre av bedriftene har starta opp forsiktig, seier ho.

Vakkert i Jotunheimen, men smittefaren har ført til langt mindre utfart enn normalt for årstida. Foto: Mari Arnøygard Wedum / Visit Jotunheimen

– Vi har vore med på den nasjonale dugnaden, men det er veldig synd at ikkje fleire får oppleve dei forholda vi har i Jotunheimen no, legg ho til. Ho fortel at dei har møtt litt folk i fjellet onsdag, men at det er langt færre enn det som er normalt for årstida.

– Bør redusere fritidsreiser

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet meiner at det viktigaste for alle er å følgje dei generelle råda for å hindre at smitta skal spreie seg.

– Det er framleis eit godt råd å redusere fritidsreiser, for det er viktig at vi unngår smittespreiing. Men å dra på ei hytte, der du stort sett er saman med dei du er saman med når du er heime, utgjer ikkje så stor risiko som om du drar på mange ulike stader og er i kontakt med fleire. Same kva du gjer, er det viktig å følgje dei generelle smitteråda, er rådet frå henne.

Råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21. april - FHI

Kari Lund er eigar og drivar av Bessheim fjellstove i Jotunheimen. Foto: KRISTOFFER MAELE THUESTAD / KRISTOFFER MAELE THUESTAD

Eigar og drivar av Bessheim fjellstove på vestsida av Valdresflya, ikkje langt frå Gjende, Kari Lund, fortel at dei framleis held hotelldelen og restauranten stengt, men at dei har opna for hytteutleige. Det er snakk om hytter der alt er basert på sjølvhushald.

Ho seier at dei har fått ein god del bestillingar på hyttene, både til komande helg og 1. mai-helga.

– Det er populært med vårskiturar, men det er også den mest veravhengige sesongen på året. Så det er mange som ventar i det lengste med å bestille, seier ho.

Kari Lund håper at dei kan opne fjellstova og restauranten for normal drift frå 5. juni.

Ho er glad for at dei no kan få litt inntekter igjen, sjølv om dei tilsette framleis er permitterte. Samstundes rosar ho ordninga norske styresmakter har innført slik at bedrifter får hjelp til å klare dei faste utgiftene.

Den nasjonale dugnaden

Atle Hovi er direktør for Beitostølen Resort, som rår over 2600 gjestesenger. Foto: Privat

På den andre sida av Valdresflya, på Beitostølen i Øystre Slidre, held den største reiselivsaktøren, Beitostølen Resort, framleis stengt. Dei har 2600 sengeplassar å leige ut, fordelte på hotell, hytter og leilegheiter. Det er 120 tilsette i dei ulike verksemdene, 118 av desse er permitterte.

– Vi er med på den nasjonale dugnaden. Vi har merka oss at styresmaktene framleis ber om at folk reduserer fritidsreisene for å unngå smitte. Det verste ville vere om vi opna opp igjen for fort, slik at smitten blussa opp igjen. Det kunne igjen har ført til at sommarsesongen vart øydelagt, seier Hovi.

Han ventar seg mykje av sommarsesongen.

– Mange nordmenn kjem til å feriere i Noreg i sommar. Det gjer at det kan bli tidenes reiselivssommar, men alt er avhengig av smittesituasjonen, seier Atle Hovi.

Ivar Rogne er leiar for Beitostølen Booking, ein av dei mindre aktørane på det populære reisemålet. Han har valt å starte forsiktig med å opne for hytteutleige frå og med denne veka, etter dei nye råda som kom frå Folkehelseinstituttet.

Han fortel at det er roleg på Beitostølen no, men at dei ventar større trafikk fram mot helga.

Fleire hytteutleigarar andre stader har også starta opp igjen, blant anna på Sjusjøen og Nordseter ved Lillehammer. Snøforholda er gode også der.

DNT: Gradvis opning frå 1. mai

Den Norske Turistforening (DNT) har eit omfattande hyttenett over heile landet. Dei planlegg ei gradvis opning av hyttene frå og med 1. mai

Kommunikasjonsrådgjevar Mari Stephansen i DNT seier til NRK at dei arbeider for å få til ei gradvis opning frå 1. mai, og at dei no jobbar intenst med å organisere dette på ein best mogleg måte.

– Planen er å opne gradvis utover, men både foreiningane og hyttene våre er ulike, nokre er store og andre er små. Vi arbeider med å finne ein god måte å gjere det på, seier ho.

Stephansen seier at dei som har tenkt å bruke hyttene denne våren, må bestille plass på førehand.