Hysjpengesaken: Trumps tidligere advokat Michael Cohen vitner

Like før klokken 16 inntok Donald Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, vitneboksen i forbindelse med den såkalte «hysjpengesaken».

Cohens vitnesbyrd vil være avgjørende for å bevise at Trump forfalsket forretningsdokumenter i forbindelse med en utbetaling til Stormy Daniels.

Ifølge CNN forteller Cohen om de ulike oppgavene han hadde under Trump. En av oppgavene var å fremme positive historier om Trump i media.

– Om det var en artikkel han (Trump) ikke likte, snakket jeg med journalistene, forteller han i rettssalen.

Donald Trump er til stede i rettssalen. Foto: Spencer Platt / AFP

Trump er tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling til pornoskuespiller Stormy Daniels.

Utbetalingen på 130.000 dollar, drøyt 1,4 millioner kroner, skal ha skjedd gjennom Cohen like før det amerikanske presidentvalget i 2016.

Daniels fikk angivelig pengene for å holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere.

Dette er hysjpengesaken mot Trump Ekspander/minimer faktaboks Trump er tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar fra Trumps daværende advokat Michael Cohen til pornoskuespilleren Stormy Daniels i 2016. Utbetalingen skjedde rett før det amerikanske presidentvalget, som Trump vant. Daniels fikk angivelig pengene for å holde tett om at hun og Trump hadde hatt sex på et hotell ti år tidligere. Det er ikke ulovlig å betale noen for å tie, men det er ulovlig å kamuflere det som valgkampbidrag. Tiltalen mot Trump handler om at han angivelig forsøkte å skjule at han overførte penger til Cohen, etter utbetalingen til Daniels. Trump nekter for at de to noen gang hadde sex. På det angivelige tidspunktet hadde han i halvannet år vært gift med sin tredje kone, Melania, som senere ble USAs førstedame.

Trump nekter for at de to noen gang hadde sex. På det angivelige tidspunktet hadde han i halvannet år vært gift med sin tredje kone, Melania, som senere ble USAs førstedame.

Erkjent løgn

Cohen skal ha vært en av Trumps nærmeste inntil starten av Trumps presidentskap.

Forholdet brøt sammen for offentligheten etter at Cohen offentliggjorde et opptak der han og Trump diskutere kjøp av rettighetene til den tidligere Playboy-modellen Karen McDougals historie om en påstått affære med Trump.

Selv om Cohen blir omtalt som et nøkkelvitne, er ikke nødvendigvis uproblematisk.

I 2018 ble Cohen dømt til flere års fengsel, blant annet for å ha løyet til Kongressen. Han skal også ha erkjent å ha løyet under ed i rettssaken i 2018.

Cohen har tydelig uttrykt et ønske om å se sin tidligere sjef bak lås og slå.

– Han har snakket i det vide og det brede om sitt ønske om å se at Trump fengsles, sa Trumps forsvarer Todd Blanche under åpningen av «hysjpengesaken»».

