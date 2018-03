Hydros største eiere kaller inn toppledelsen

Hydro står i en av sine verst kriser på lang tid, og nå vil også industrigigantens desidert største eiere vite mer.

Både næringsdepartementet og Folketrygdfondet gjør det overfor NRK klart at de nå har kalt inn Hydros toppledelse.

– Jeg vil få en muntlig orientering fra styreleder og konsernsjef i et møte senere denne uken, skriver næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NRK.

Også Nils Bastiansen, direktør for aksjeavdelingen i Folketrygdfondet, vil ha svar.

– Vi har avtalt et møte med selskapets ledelse, for en orientering om fakta i saken, og for å få vite tiltak fra selskapets side, sier Bastiansen til NRK.

Hydros mektigste eiere

Hydro har en fragmentert aksjonærliste med mange mindre eiere, ofte forvaltet av Wall Street-banker.

Staten og Folketrygdfondet, skiller seg ut som de desidert største og mektigste aksjonærene.

Staten ved næringsdepartementet kontrollerer 34,3 prosent av aksjene i Hydro.

Folketrygdfondet følger på andreplass, med 6 prosent av aksjene.

Møte i nær fremtid

Lekkasjer fra Hydros gigantanlegg Alunorte har alt skapt stor furore i Brasil (se faktaboks). Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg har karakterisert krisen Hydro står i nå som den verste i hans tid som toppsjef.

VERSTE KRISE I HANS TID: Sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Hydro. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Tirsdag kom foreløpige funn fra den interne ekspertgruppen. Hydro vedgår her at de ennå ikke har full oversikt over situasjonen og hendelsesforløpet. Nå vil Folketrygdfondet ha informasjon, når ledelsen vet mer.

– Møtet vil skje i nær fremtid, sier Bastiansen.

Vil hindre gjentagelse

Også næringsministeren forventer at selskapet tar utviklingen i Brasil «på største alvor».

– Både når det gjelder undersøkelser av fakta, dialog med myndigheter og berørte, og vurdering av aktuelle tiltak, skriver Isaksen til NRK.

Også aksjonær KLP har kalt inn Hydro. Men storeier Folketrygdfondet gjør det klart at de ikke vurderer å selge seg ned.

– Vi bruker dialog med Hydro for å følge opp, og presisere våre krav i den situasjonen som er oppstått, sier aksjedirektør Bastiansen.

– Hvilke krav vil dere stille?

– Det som er viktig for oss, er at det gjennomføres tiltak som gjør at slike situasjoner ikke oppstår igjen. Og at styret og ledelsen tar denne situasjonen på alvor.

Hydro: Veldig krevende

Hydro vedgår overfor NRK at utviklingen ved Alunorte er «veldig krevende».

STORT ANLEGG: Hydro Alunorte er det største aluminaraffineriet i verden. Anlegget nord i delstaten Pará i Brasil utvinner bauksitt fra gruvene, og gjør det om til alumina, som igjen blir til aluminium. Foto: João Ramid / Hydro

– Og vi skal gjøre alt vi kan for å bygge opp igjen tilliten fra samfunnet rundt oss, skriver informasjonssjef Øyvind Breivik til NRK.

Aluminiumskjempen sier de forstår at investorer, ikke-statlige organisasjoner, naboer og andre er bekymret for hva som har skjedd i Brasil.

– Saken har høyeste prioritet hos ledelsen i selskapet, og vi har satt i verk en rekke tiltak for å håndtere situasjonen, skriver Breivik.

Svar i april

Hydro har blant annet satt ned en ekspertgruppe som skal verifisere fakta og omstendigheter knyttet til hva som skjedde under det heftige regnværet i Alunorte i februar.

Hydro har også engasjert den brasilianske miljøekspertgruppen SGW Services for å gjennomføre en uavhengig gjennomgang av vannbehandlingssystemet på Alunorte.

Gruppene vil legge frem sine konklusjoner den første uken i april.