Hydro: Nå blir vi verdensledende på aluminium

Da Oslo Børs åpnet i morges kom meldingen om at Norsk Hydro og Orkla har inngått avtale om at Hydro kjøper Orklas 50 prosent andel i det felleseide aluminiumselskapet Sapa.

Sapa er i avtalen verdsatt til 27 milliarder kroner, og salget utløser en gevinst for Orkla på fem milliarder kroner.

Orkla skriver i sin børsmelding at salget er i tråd med selskapets strategi om å være et ledende merkevareselskap.

Extruded Solutions

Sapa vil nå utgjøre et nytt forretningsområde i Hydro som får navnet Extruded Solutions.



– Hydro bekrefter nå sin posisjon som verdens ledende, integrerte aluminiumselskap. Med sterke produksjonsenheter og kompetanse fra gruvevirksomhet til sluttprodukter, styrker denne avtalen vår strategiske retning: Bedre, større og grønnere, sier konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg i børsmeldingen fra selskapet.

Og legger til:

– Med Sapa, vil Hydro ta globalt lederskap, og etablere en plattform for vekst, ansvarlig drift og bærekraftige løsninger for fremtidens lavkarbonøkonomi.

– Vellykket samarbeid

Siden etableringen av det felleseide (joint venture)-selskapet i 2013 har Sapa mer enn tredoblet resultatet og blitt verdensledende innen bearbeidede aluminiumsprofiler, skriver Orkla i sin børsmelding.

– Etter mer enn tre års vellykket samarbeid er det nå et naturlig tidspunkt for Orkla å overlate eierskapet til Hydro. Etableringen av Sapa har vært en suksesshistorie, og med Hydro som eier får Sapa en god industriell plattform for videre utvikling. For Orkla er salget en naturlig konsekvens av vår strategi om å bli et rendyrket merkevareselskap, sier konsernsjef i Orkla Peter A. Ruzicka.

RENDYRKET MERKEVARESELSKAP: Konsernsjef i Orkla Peter A. Ruzicka sier det å selge seg ut av Sapa er en del av Orklas strategi om å bli et rendyrket merkevareselskap. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix



Orkla er leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India.

35.000 ansatte

Etter oppkjøpet vil Hydro bli et globalt integrert aluminiumsselskap med mer enn 35.000 ansatte og aktiviteter i om lag 40 land.



Hydro er et globalt aluminiumselskap med produksjon, markedsføring og handelsaktiviteter i hele verdikjeden fra bauksitt, alumina og energi til framstilling av primærmetall og valsede aluminiumprodukter, og resirkulering.