Et av forbudene som begrenser produksjonen ved Hydros aluminaraffineri Alunorte i Brasil er nå opphevet.

Alunorte har gått for halv maskin siden februar etter anklager om alvorlig miljøforurensning. Blant annet fikk Hydro forbud mot å bruke det nyeste rødslamdeponiet DRS2 samt tilhørende pressfiltre.

Tidligere i oktober ga miljømyndighetene IBAMA tillatelse til å bruke de moderne pressfiltrene igjen. Nå er også forbudet mot å bruke rødslamdeponiet DRS2 opphevet.

John Thuestad leder Hydros forretningsområde Bauksitt og Alumina Foto: Terje Rian / Hydro

– Dette er en utvikling i riktig retning for Alunorte, og bringer oss et skritt nærmere vår opprinnelige plan om å erstatte det gamle deponiet DRSI med DRS2 og pressfilter, basert på moderne teknologi, sier leder for Hydros forretningsområde Bauksitt og Alumina, John Thuestad i en børsmelding.

Annet forbud gjelder fortsatt

Hydro kan likevel ikke starte opp anlegget for fullt, da domstolenes forbud mot å bruke deponiet gjelder fortsatt. Dette forbudet gjør at Alunorte i dag opererer på 50 prosent av full kapasitet.

Dermed er tidspunktet for når Alunorte kan starte opp for fullt igjen usikkert, skriver Hydro i en børsmelding.

– Det nye bauksittrestdeponiet er, sammen med pressfilterteknologien, verdens mest moderne system for bauksittresthåndtering. Vi vil fortsette dialogen med myndighetene for å søke om tillatelse til å bruke det nye deponiet, ettersom dette er nøkkelen til bærekraftig drift av raffineriet, sier Thuestad i Hydro.