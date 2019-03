Hydro-hacking kan ha kostet 350 millioner

Det meste av tapet kommer fra tapte marginer og volum i forretningsområdet Extruded Solutions, skriver Hydro i en pressemelding.

Det har gått en uke siden Hydro ble rammet av et såkalt løsepengevirus som stenger brukere ute og krypterer filer.

Det førte til at anleggene måtte isoleres fra systemet, og ansatte kunne ikke bruke datamaskinene sine eller nettverket på jobb.

Ansatte fikk beskjed om å ikke bruke datamaskiner eller nettverk på jobb. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Selskapet skriver at de er i en gjenopprettingsfase, og at de gradvis tilbakefører IT-systemene.

Kommunikasjonsdirektør Halvor Molland har tidligere opplyst at Hydro har gode rutiner for sikkerhetskopiering, og at det aldri har vært aktuelt å betale løsepenger.

Hydro skriver videre at det meste av produksjonen går på normal kapasitet, med unntak av avdelingen Building Systems, som er mer avhengig av IT-systemer enn andre avdelinger.

Nasjonal sikkherhetsmyndighet (NSM), E-tjenesten, Kripos, Interpol og PST bistår Hydro i jakten på hvem som står bak hackerangrepet.

Kripos har åpnet etterforskning.