Hvorfor trente Russland på å atombombe kineserne?

De siste årene har man fått inntrykk av at Kina og Russland er blitt gode venner. De har ifølge dem selv et «grenseløst vennskap».

Xi og Putin møttes senest i 2023. Da bekreftet de vennskapet de to landene har utviklet. Foto: Reuters

Men er de så gode venner som de virker? Eller ligger noe under og ulmer?

Lekkede dokumenter viser at Russland mellom 2008 og 2014 trente på å atombombe en potensiell kinesisk invasjonsstyrke.

Nylig kunne The Financial Times avdekke 29 lekkede dokumenter fra det russiske forsvaret.

Dokumentene viser at russiske soldater ble trent til å benytte taktiske atomvåpen mot Kina dersom de invaderer Russland i øst.

Russland så for seg et scenario hvor Kina gjennom betalte demonstranter og infiltratører skapte store demonstrasjoner og konflikt øst i Russland, og deretter sendte inn en invasjonsstyrke for å stoppe «folkemordet».

I et slikt scenario skulle russiske styrker bruke taktiske atomvåpen mot dem.

Russland tyr til taktiske atomvåpen ganske raskt dersom konvensjonell krigføring ikke fører frem, viser lekkede dokumenter. Foto: AFP

Taktiske atomvåpen er mindre atomvåpen laget for bruk på slagmarken. Disse våpnene er mindre en strategiske atomvåpen.

Russland har rundt 2000 slike taktiske atomvåpen.

Dokumentene avslørte at russernes terskel for bruk av atomvåpen er lavere enn eksperter tidligere har trodd.

Kontroversiell grense

– Jeg er ikke overrasket over at de «wargamer» en invasjon fra Kina, forteller Ilaria Carozza ved PRIO.

Fredsforskeren mener Kina og Russland ikke er naturlige venner. Foto: PRIO

– Russland og Kina deler en lang grense, og de har ikke bestandig vært venner, forteller hun.

Dermed er det naturlig at de forbereder seg på verst tenkelige scenario.

Grensen mellom de to landene er kontroversiell. Det er den 6. lengste grensen i verden, og en av verdens mest uavklarte.

Russland og Kina har verdens 6. lengste grense. Foto: ALEXANDER SLOTTEN/GOOGLE EARTH / NRK/GOOGLE

Russlands president Vladimir Putin bruker en fortelling om at det er greit for stormakter å ta tilbake sine historiske landområder med makt i forbindelse med invasjonen av Ukraina.

Men deler av Russland tilhørte tidligere Kina.

Dette er områder tynt befolket av russere, med enorme naturresurser. I området like over grensen bor nesten 100 millioner kinesere.



– Putin håper at Kinas president Xi Jinping fortstår Russlands intensjoner i Ukraina, uten at Xi selv benytter den samme logikken mot områder øst i Russland.

Dette skriver Alexander Etkind, professor i internasjonale relasjoner ved European University Institute i boken Russia Against Modernity.

I boken argumenterer han for at dersom Kina er en rasjonell aktør vil de heller prøve å ta områder fra Russland enn å forsøke å invadere Taiwan.

Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Russland har flyttet mange av sine styrker bort fra grensen mot Kina og inn i Ukraina. Dermed er de østlige områdene i Russland nesten ubevoktet.

Kinesiske nasjonalister vil invadere Russland

Kinesiske nasjonalister i sosiale medier lager jevnt og trutt bråk om denne grensen.

De hermer etter Russlands retorikk for å rettferdiggjøre hvorfor disse historisk kinesiske landområdene i Russland egentlig tilhører dem.

Meldinger som oppfordrer til dette blir sensurert av kinesiske myndigheter.

Den kjente kinesiske TV-verten Zhou Libo ble utestengt fra Weibo etter å ha foreslått at Kina må ta tilbake landområdene som nå tilhører Russland.

Dette er posten Zhou ble utestengt fra kinesiske sosiale medier for. Foto: Skjermdump

Han postet meldingen i forbindelse med at Xi var på besøk i Russland.

– Denne diskusjonen oppstår blant kinesiske nasjonalister ved jevne mellomrom.

Dette forteller Rebekka Åsnes Sagild. Hun er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier i Forsvaret.

Sagild tror ikke det er noen som helst sjanse for at det bryter ut konflikt mellom Russland og Kina. Foto: Forsvaret

– En del ekstreme nasjonalister diskuterer den grensen jevnlig. Dette er ikke første gang det er en snakkis på sosiale medier i Kina, forklarer hun.

– Men det er ganske «fringe». Det blir slått ned på, forklarer hun.

– Det er på ytterkantene.

Hun tror ikke de kan legge noe press på president Xi. Og hun tror heller ikke det er noen sannsynlighet for at Kina angriper Russland.

Paranoia for Det fjerne østen

– Det er null prosent sannsynlig at Kina skal angripe Russland på noe vis. Det at Russland har atomvåpen bør legge den diskusjonen død, forteller hun.

Russland har 5,889 atomvåpen. Kina har foreløpig 500, men de har en plan om å ha på plass 1000 innen 2030, ifølge Reuters. Foto: AP

– Det lengste man kan strekke seg er at disse øvelsene forteller oss at det er en paranoia i Russland knyttet til Det fjerne østen. Sånn har det vært lenge, forklarer hun.

– Den delen av Russland har bare cirka åtte millioner mennesker over et enormt område, men på andre siden av grensen er det over 100 millioner kinesere.

Men hun peker også på den utstrakte handelen de to landene mellom.

– De er ikke interessert i å ødelegge det forholdet nå, slår hun fast.

Ujevnt maktforhold

– Kina og Russland er ikke naturlige venner. Dette er et fornuftsekteskap, forteller Carozza ved PRIO.

– Kina og Russland deler noen verdier, hovedsakelig felles forakt for Vesten. Og de har begge et ønske om å endre verdensordenen i deres favør.

Og de er begge fanebærere for autokratisk styring, sentralisert makt og nasjonalisme.

– Men det har vært historisk motsetning mellom de to, og de konkurrerer på noen interessesfærer, for eksempel Sentral-Asia, forteller hun.

Russland er svekket og Kina er mektigere enn noen gang. Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Øvelsene dokumentene avslører er fra 2008 til 2014.

Kina har ikke kommentert lekkasjen, og Russland hevder den er falsk.

Siden 2014 er Russland betydelig svekket militært og Kinas makt har fortsatt å vokse.

– Forholdet mellom de to landene har aldri vært skjevere enn det er nå, forteller Carozza.

Russland har ødelagt store deler av militæret sitt i Ukraina, og sanksjonene fra Vesten har gjort dem helt avhengig av Kina for å selge råvarene økonomien deres baserer seg på.

– Russland risikerer på grunn av sin avhengighet av Kina å bli en økonomisk koloni til landet, fortalte CIA-sjef William Burns i en tale i fjor.

– Russland blir stadig mer avhengig av Kina, og til en viss grad risikerer landet over tid å bli en økonomisk koloni til Kina, avhengig av landet for eksport av energiressurser og råmaterialer, sa Burns den gang.

Også Etkin referer til Russland som en uoffisiell kinesisk koloni.

Putin og Xi er venner. De har møttes 43 ganger, og refererer til hverandre som «nære venner» og «gamle venner».

Xi og Putin er gode venner. Foto: AP

Carozza tror Russland og Kina vil fortsette å være venner så lenge Xi og Putin styrer sine respektive land.

Hun peker på at begge presidentene nylig har sikret makten sin og med all sannsynlighet vil bli sittende så lenge som mulig.