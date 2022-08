Hvordan skal Norge løse strømkrisen?

Gjennom sommeren 2022 har det blitt satt stadig nye prisrekorder på strøm. Ifølge eksperter kan det bli enda dyrere til vinteren.

Norske familier og næringsliv ber om hjelp.

Regjeringen sier at de jobber med tiltak for å løse krisen, men får også kritikk fra flere hold som mener det går for sent.

NRK har fått vite at presidentskapet på Stortinget skal møtes mandag. I det ekstraordinære møtet skal de avgjøre om Stortinget skal avbryte ferien for å behandle forslag om nye strømtiltak.

Våre europeiske naboer leter også etter løsninger. Både i Tyskland og i Sverige mener flere at svaret ligger i videre drift av kjernekraftverk.

Hvordan påvirker strømprisene din hverdag? Og hva mener du bør gjøres for å løse krisen?

I kommentarfeltet under kan du si din mening.