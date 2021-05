Hvordan blir koronavinteren 2022? Det prøver FHI å regne ut

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vil koronapandemien i stor grad være over i Norge når høstløvet faller i september?

Det spørsmålet regner statistikerne i FHIs modelleringsgruppe på.

Gruppen har lagt forutsetninger om utbredelse og effekt av vaksiner, sesongvariasjon i smittsomhet og flere andre forhold inn i en datamodell.

– En høst-vinter-bølge er sannsynlig, står det i rapporten som ble publisert torsdag.

Ett av scenarioene for innlagte på sykehusene ser slik ut, med en topp på 250 innlagte (rosa linje) i januar 2022.

Fire tenkte scenarioer fra FHIs modelleringsrapport 20. mai: Gjenåpningsfaktor på 3 (grønn) viser nesten ingen innleggelser, mens faktor 6 (rosa) gir 250 innlagte i januar 2022. Scenarioene er ikke en prognose, understreker FHI. Foto: Faksimile / FHI

Grafene viser sykehusinnleggelser ved en såkalt gjenåpningsfaktor mellom 3 og 6.

Med en gjenåpningsfaktor på 3 (grønn linje) vil Norge knapt ha koronasmitte.

Med en såkalt gjenåpningsfaktor på 6 kan sykehusene få en ny bølge av innlagte - høyere enn ved juletider i fjor.

Modellen tar utgangspunkt i en full gjenåpning fra september/oktober, men i scenarioene 4 til 6 blir det deretter nødvendig med smitteverntiltak fra november til mars 2022.

Modellen forutsetter også at 90 prosent av befolkningen vaksinerer seg, og at Pfizer-vaksinen er 94 prosent effektiv mot alvorlig sykdom etter andre dose.

HØSTBØLGE: FHIs avdelingsdirektør Birgitte Freisleben De Blasio tror det er sannsynlig at Norge får en smittebølge til høsten, men vaksinene vil ha god effekt. Foto: FHI

– Med de antakelser som er lagt inn i modellen nå, så ser vi at det godt kan komme en høstbølge. Modellen viser at det i kommende periode vil være mulig med vesentlig nedtrapping av tiltak og nesten full gjenåpning over sommeren. Det vil være en svært kraftig effekt av vaksinen, sier FHIs avdelingsdirektør Birgitte Freisleben de Blasio til NRK.

Modellen er basert på en rekke parametre FHIs modelleringsgruppe fortsatt er usikre på:

Hvor effektive er vaksinene? Modellen forutsetter at Pfizer-vaksinen er 94 prosent effektiv mot alvorlig sykdom, men dette kan bli revidert opp.

I aldersgruppen 75–84 har hele 97 prosent tatt vaksinen. Men i blant annet eldre innvandrergrupper er vaksineopptaket til dels betydelig lavere.

Hvordan vil viruset oppføre seg i et samfunn der vi fjerner alle tiltak? Dette er en stor usikkerhetsfaktor. FHI vet ikke den eksakte effekten av tiltak som nedstenginger og smittesporing, og hva som vil skje når vi letter på dem.

Hvor stor er sesongvariasjonen? FHI beregner at smittsomheten kan svinne 50 prosent mellom årstidene. Men dette er også usikkert.

– Vi er usikre på vaksinenes effekt. Vi er usikre på sesongvariasjonen. Nå er vi i den perioden hvor smitten naturlig vil avta på grunn av sesongeffekten. Vi må nok vente til høsten for å forstå hvor stor sesongvariasjonen er, sier De Blasio.

Hun understreker at grafene må forstås som scenarioer, basert på en rekke antakelser, og at modellen ikke er en prognose.

– Nei, det er det bestemt ikke. Vi bruker modellene til å lage noen scenarioer der man kan se på mulige konsekvenser gitt noen antakelser. Antakelsene er høyst usikre. Derfor har vi valgt å presentere et bredt spekter med antakelser, om hva som skjer om man fjerner alle tiltak. For det vet vi ikke, understreker avdelingsdirektøren.

Selv om 90 prosent av befolkningen vaksinerer seg de neste månedene, tar FHI høyde for at vi kan få en ny smittebølge til høsten. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Mulig å unngå nye store smittebølger

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad tror en stor høst- og vinterbølge er lite sannsynlig dersom vaksinedekningen blir så høy som det nå kan se ut som.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad tror det er god sannsynlighet for å unngå en ny «stor» smittebølge til vinteren. Foto: Trond Stenersen / NRK

– Det er fortsatt veldig usikkert hvordan det neste året vil bli i pandemien, men med god vaksinedekning og effektive vaksiner vil det sannsynligvis være mulig å unngå nye store smittebølger i Norge, sier Nakstad.

– Kan det bli behov for smitteverntiltak gjennom neste vinter?

– Jeg tror det viktigste smitteverntiltaket vi fortsatt vil leve med er rådet om å holde seg hjemme når man er syk, men bruk av munnbind på offentlige steder tror jeg vi etter hvert kan droppe, sier Nakstad.

Han viser til at land som har kommet langt i vaksineringen trolig har oppnådd en god flokkimmunitetseffekt. I Norge regner helsemyndighetene nå med at minst 90 prosent av den voksne befolkningen vil ta vaksinen.

– Spørsmålet blir hva de siste 10 prosentene gjør, eller hvor eksponert de blir.