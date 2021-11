Hvor er Sohail Ahmadi?

Det er torsdag 19. august. Solen steker, det er over 30 grader i lufta, og folk står som sild i tønne utenfor gjerdene til den internasjonale flyplassen i Kabul.

I folkemengden står en familie på syv. Mirza Ali Ahmadi og kona Suraya Ahmadi har tatt med seg sine fem barn til flyplassen. De har kommet seg langt frem i den uorganiserte køen, og står bare noen meter fra portene.

Bak portene venter et siste håp om å komme seg ut av Afghanistan, som fire dager i forveien er havnet i Talibans hender. Et håp hundrevis av afghanere som har samlet seg på flyplassen, deler.

En amerikansk soldat på andre siden av gjerdet som skiller folkemengden fra flyene, ser familien. Han spør om de trenger hjelp. Mirza Ali og Suraya frykter at de minste vil bli skadet i presset fra alle kroppene, og tar avgjørelsen spontant:

De løfter opp sitt yngste barn, to måneder gamle Sohail, og gir barnet til soldaten.

Siden har de aldri sett ham igjen.

En løpeseddel med bilde av Sohail Ahmadi. Foto: AHMADI FAMILY / Reuters

Historien til familien Ahmadi er fortalt av flere internasjonale medier de siste dagene, blant annet New York Post og nyhetsbyrået Reuters. NRKs skildringer av hendelsesforløpet 19. august, er basert på familiens intervju med nyhetsbyrået.

Det norske feltsykehuset

Det siste foreldrene så, var at Sohail havnet i armene til en amerikansk soldat. Tanken var at resten av familien straks ville komme seg gjennom portene, inn på flyplassen, og hente Sohail igjen.

Men like etter de gav fra seg barnet, ble folkemengden dyttet bakover. Det tok familien over en halvtime å komme seg innenfor gjerdet. Og når de kom inn, var ikke Sohail å se.

Umiddelbart begynte Mirza Ali å lete etter sønnen sin. Til Reuters forteller han at han møtte på en militært ansatt, som fortalte at Sohail kanskje var tatt med til et spesielt område for barn på den ellers kaotiske flyplassen.

Det var bare ett spesielt område for de yngste der. Og det var drevet av nordmenn.

– Jeg klarer ikke å kjenne igjen barnet, har sett igjennom bildene jeg har fra den perioden.

Bent Salberg var styrkesjef for den norske kontingenten ved feltsykehuset i Kabul. I flere uker stod han og kollegaene hans midt i kaoset. De behandlet skadde, og bidro til evakueringen av hundrevis av mennesker.

Bent Salberg var styrkesjef ved det norske feltsykehuset på flyplassen. Foto: Yama Wolasmal / NRK

Feltsykehuset var også stedet hvor enslige barn ble samlet.

– Sjansen for at dette barnet har vært hos oss, er stor, antar Salberg.

Personellet ved feltsykehuset fikk kort tid etter Talibans maktovertakelse i oppgave å passe på barn som var kommet bort fra foreldrene sine under evakueringen. Dette var en oppgave langt utover det de var sendt til Afghanistan for å gjøre – og som krevde store ressurser.

Etter få dager ble det bestemt at flere av barna skulle hentes ut av Afghanistan. Uten foreldrene sine.

– Sykehuset var hele tiden plassen hvor foreldreløse barn ble fraktet til og tatt vare på, til de ble flydd ut, sier Salberg.

I første omgang ble flere barn ble sendt hit, til Norge. Det bekreftet daværende statsminister Erna Solberg den 26. august.

Men barna ble sendt til Norge allerede 20. august, ifølge Salberg – dagen etter at Sohail forsvant. Da hadde de vært på feltsykehuset i ett døgn.

Trolig ikke i Norge

Salberg forteller at det var Politiets utlendingsenhet (PU) som hadde kontroll på listene med navn over de som ble sendt til Norge. Da PU snakket med NRK i slutten av august, hadde de funnet foreldrene til 25 av barna, mens status var uavklart for tre av dem.

8. november har myndighetene fortsatt ikke oppnådd kontakt med foreldrene til to av barna, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI). Det er snakk om to gutter som begge er over 12 år gamle.

Det er altså lite som tyder på at Sohail er i Norge.

– Etter at Norge sa ja til å ta imot de første 28 barna, så kom Unicef inn og tok sammen med US State department (det amerikanske utenriksdepartementet, journ.anm.) ansvaret for å få barna ut, sier Salberg.

Kristin Oudmayer, direktør for barns rettigheter i Unicef Norge, bekrefter at flere av Unicefs ansatte var på flyplassen. De hadde reist dit for å bli evakuert selv, men ble igjen for å passe på barn som var alene, forteller hun.

– De ble værende i flere dager. De registrerte mange barn både innenfor og utenfor portene, sier hun.

Oudmayer forteller at Unicef har et sporingssystem som blant annet har blitt brukt for å bistå myndighetene i å spore barn som har kommet til Norge, samt å finne foreldrene deres.

Unicef i Afghanistan sitter på større lister over flere av barna som er evakuert, også til andre land. Det har foreløpig ikke lykkes NRK å få en kommentar fra organisasjonen lokalt.

Familien er i Texas

Det har gått snart tre måneder siden familien Ahmadi har sett den yngste i flokken. I løpet av tiden som har gått, har Sohail blitt fem måneder. Han har levd halve sitt liv.

Det skjer mye med et spedbarn på tre måneder. Fontanellen bakpå hodet lukker seg. Barnet sover gjerne lenger om natten, og kan gi foreldrene sine et smil.

Det har ikke Mirza Ali og Suraya fått se. Heller ikke søsknene til Sohail, på 17, 9, 6 og 3 år, vet om lillebror ler, og om den lille kroppen har blitt sterkere.

I tre dager lette Mirza Ali Ahmadi etter sønnen sin på flyplassen i Kabul. Han spurte alle han møtte om de hadde sett Sohail, ifølge Reuters. En av offiserene han møtte, fortalte at barnet kan ha blitt evakuert alene.

– De sa at vi har ikke ressurser til å holde barnet her, sier Mirza Ali til nyhetsbyrået.

Dette bildet av Sohail, tatt i august 2021, er gjengitt i pressen og på løpesedler. Foto: AHMADI FAMILY / Reuters

Familien Ahmadi ble i første omgang evakuert til Qatar. Nå har de endt opp ved Fort Bliss i Texas, og venter der på å bli bosatt et eller annet sted i USA.

Amerikanske myndigheter sier til Reuters at forsvinningen er flagget hos alle relevante aktører, og at de samarbeider med internasjonale partnere for å finne barnet. Men Bent Salberg og hans kollegaer, som har hatt å gjøre med de fleste enslige barna som havnet inne på flyplassen i Kabul, har aldri blitt kontaktet.

– Så vidt meg bekjent har ikke vi blitt kontaktet. Du er den eneste som har spurt meg om denne saken, sier Salberg.

Heller ikke Forsvarsstaben eller Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) har blitt kontaktet, opplyser de til NRK.

UDI er derimot blitt kontaktet av den amerikanske ambassaden med spørsmål om de kjenner til barnet som er savnet.

– Det gjør vi dessverre ikke. Barnet var ikke på listen over de enslige mindreårige som ble evakuert til Norge, skriver assisterende kommunikasjonsdirektør Håkon Fenstad til NRK.