Hvilken julefilm skal «hele Norge» se sammen?

«We need Kate, and we need Leo. And we need them now.» Men hvilken film trenger du denne jula?

For tredje år på rad skal det avgjøres hvilken julefilm Live og Ronny i «Julestemning» skal se sammen med lytterne den 19. desember kl. 21.00.

– I år har vi tatt vekk noen alternativer for å gjøre det enda mer spennende, sier Ronny.

«There was more than one lobster at the birth of Jesus?»

Hvis du er lei av Keira Knightley med en rar caps, må du ta grep og stemme noe annet. I år står det nemlig ekstra mye på spill.

Husk å stemme etter hjerte fordi ... «at Christmas, you tell the truth». Foto: Fenomen

Én gang er en hendelse, to ganger er en gjentagelse og tre ganger er en tradisjon, som du kanskje vet.

Hvis avstemningen i år igjen viser «Love Actually», vil den ha vunnet tre ganger på rad. Da er en tradisjon satt, og det vil ikke bli nødvendig å stemme igjen neste år.

«Two years, seven months, three days, and, I suppose an hour and thirty minutes.» Du kan stemme frem til torsdag 14. desember kl. 21.

– Å se film sammen i jula er noe av det hyggeligste jeg gjør. Det slår teater! Det slår juleavslutning! Det slår juleverksted! Vet du hva? Jeg synes det slår julebord også, sier Live.

«Let's get the s**t kicked out of us by love!»

19. desember skal «hele Norge» se vinnerfilmen sammen. Foto: Rights Managed / Mary Evans Picture

Tirsdag neste uke er det bare å gjøre seg klar med eggnog, gløgg eller julebrus.

– Vi trykker play samtidig akkurat klokken 21, hele gjengen. Selv om alle sitter i hver sin stue, føles det som en ekstrem fellesaktivitet. Det er så gøy! sier Ronny.

Ps. Ikke gjør som Aurelia: «Jamie's friends are so good looking! He never tells me this. I think, maybe now I have made the wrong choice?»

Foto: Fenomen

