– Det er et høyt tall, sier riksrevisor Per-Kristian Foss. Riksrevisjonen har gått gjennom konsultentbruken i staten og er overrasket over pengebruken.

Til sammen 12 milliarder kroner brukte staten på innleide konsulenter i 2015.

– Det er økende bruk av konsulenter. Å ty til konsulenter kan være en enkel løsning der man kanskje kunne ha funnet kunnskapen innomhus i departementene eller direktoratene, mener Foss.

Bonanzatider

Riksrevisjonen mener mye av konsulentbruken er lite gjennomtenk

– Man må ha en helhetlig ide om hva man skal bruke konsulenter til. Men i to tredeler av virksomhetene vi har undersøkt, mangler dette, sier riksrevisoren.

Partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum mener det har vært konsulent-bonanza under den nåværende regjeringen Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Det er justis- og beredskapsdepartementet som bruker mest penger på konsulenter tett fulgt av helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet. Halvparten har gått med til IT-konsulenter.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener det er sløsing med offentlige penger:

– Det har vært bonanzatid i denne perioden.

Høyre og Frp har satt igang prosjekt etter prosjekt, men det har ikke gjort tjenestene bedre for folk, mener han.

Krever svar fra regjeringen

Også arbeiderpartiet reagerer på pengebruken:

– Høyre og FrP har satt ny Norgesrekord i konsulentbruk.

Jeg tror disse pengene må kunne brukes smartere. Regjeringen må svare for hvorfor dette har løpt helt løpsk, sier Torstein Tvedt Solberg, som sitter i finanskomiteen for arbeiderpartiet.

Riksrevisor Per-Kristian Foss mener det er grunn til å frykte at staten gjør seg avhengig av konsulenter:

– Det er en fare for at hvis man ikke lærer av konsultentes arbeid eller konsulentrapporten slik at man blir avhengige av dem.

Det viktige at egne ansatte lærer fra konsulentrapporten eller konsulentene for å unngå stadig større bruk av konsulteter, mener han.

– Når medarbeidere i statlige virksomheter mener de ikke lærer noe er det helt uforsvarlig pengebruk fra statens side, mener Vedum:

– Man må gi mer tillit til de som faktisk jobber i politiet og i helsesektoren, sier han.