Hver femte barnevernsansatt opplever netthets

– De skriver at de vil se hodet mitt på et fat, at jeg ikke burde være blant levende, de lurer på hvor jeg bor og truer: det er på tide å kidnappe barneleders barn så hun kan føle det vi utsettes for.

Ellen Fisher er barnevernleder i Tønsberg. Tre kameraer overvåker hjemmet hennes døgnet rundt. På ett og et halvt år har hun har vært politibeskyttet og utrustet med voldsalarm.

Mer enn hver femte ansatte i barnevernet har opplevd hets og trusler på nett det siste året, ifølge en ny undersøkelse. Fisher er en av dem.

Vurderer å slutte

Over 900 ansatte i det kommunale barnevernet og institusjonsbarnevernet har svart på undersøkelsen fellesorganisasjonen har gjort blant sine ansatte. 22,6 prosent av de ansatte i kommunalt barnevern sier de har opplevd netthets, fem prosent i institusjonsbarnevernet svarer det samme.

I undersøkelsen svarer 17 prosent av de ansatte i det kommunale barnevernet at de har vurdert å slutte i jobben på grunn av hat på nett.

Ifølge Fellesorganisasjonen er det ofte foreldre og pårørende som står bak, men også ukjente personer.

– Må anmeldes

– Det er bekymringsfullt. Den kritikken man ønsker å gi barnevernstjenesten må gis til tjenesten og ikke til enkeltpersoner som utøver en jobb på vegne oss som samfunn, sier Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

BEKYMRET: Leder i fellesorganisasjonen Mimmi Kvisvik oppfordrer alle til å anmelde netthets. Foto: Fellesorganisasjonen

Hun er bekymret for at mange av sakene ikke blir fulgt opp, for over halvparten av barnevernsansatte sier det ikke finnes rutiner for å følge opp netthets på deres jobb. 61 prosent sier saken ikke ble anmeldt.

– Arbeidsgivere er for dårlige til å forebygge og for lite blir anmeldt. Når en ansatt blir utsatt for netthets må personen og arbeidsmiljøet ivaretas og det må anmeldes, sier Kvisvik.

Frykter for rekruttering

– Det er ikke riktig at vi skal være fritt vilt og bli hengt ut med navn, bilde og hvor vi bor på nett, og at folk skal få oppfordre til straffbare handlinger mot oss, sier Fisher.

OVERVÅKNING: Fisher har installert overvåkingskameraer rundt huset. Fra mobiltelefonen kan hun se hvem som er utenfor. Foto: Igor Tratkowski

Hun har selv anmeldt kommentarene på nett, men frykter hetsen hun og mange av kollegene utsettes for kan føre til at færre vil jobbe i barnevernet.

– Hvem skal orke å ha en jobb innenfor barnevern og kjempe for sårbare barn og unge, hvis ikke vi også får et vern mot hetsen? Jeg er redd for rekrutteringen til yrket og jeg er redd for at vi mister dyktige fagfolk.

– Jeg gjør det jeg kan anmelder, belyser temaet slik at andre barneverntjenester skal slippe å oppleve det samme som oss, men hvis denne uthengningen fortsetter så tenker jeg at noen andre kan være barnevernleder i Tønsberg.