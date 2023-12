Ein sein fredag kveld i midten av november vart byen Grindavík på Island evakuert.

Årsaka var at styresmaktene venta eit vulkanutbrot i området etter ein periode med svært mange jordskjelv.

Dei omtrent 3700 innbyggjarane fekk nokre få timar på å kome seg vekk frå den vesle byen som ligg nokre mil frå hovudstaden Reykjavík.

I dagane og vekene etterpå heldt islendingane pusten medan dei venta på eit utbrot. Fleire frykta utbrotet kunne øydelegge store delar av byen.

Så heldt stilla fram. Det kom ikkje noko vulkanutbrot. No er det òg færre – og mindre – jordskjelv.

Kva skjedde eigentleg med utbrotet, og kva skjer no?

Kvifor vart det ikkje utbrot?

Det veit ikkje forskarane heilt sikkert.

Då faren var som størst, samla magma seg i området og bana seg veg inn i ein slags tunnel under jorda. Delar av denne tunnelen låg under Grindavík.

I praksis kunne det ha kome eit vulkanutbrot kor som helst langs denne tunnelen.

På eit tidspunkt var magmaen truleg berre nokre få hundre meter under overflata.

Nye opplysningar tyder på at magmaen ikkje lenger renn inn i tunnelen. Ein teori er at den kan ha storkna.

– Sjansen for vulkanutbrot over magmatunnelen i denne runden med aktivitet på Reykjaneshalvøya har difor minska kraftig, skriv det meteorologiske instituttet på Island i ei oppdatering 6. desember.

Kva skjer med innbyggjarane?

Etter at dei vart evakuerte, har bebuarane i Grindavík fått dra heim i korte periodar for å hente viktige eigedelar.

Dei får framleis ikkje flytta heim igjen, men får no opphalde seg i heimen mellom klokka 7 og 21. Òg næringslivet får vere i byen i same tidsrom.

Då bebuarane fekk reisa heim for å hente eigedelar, danna det seg lange køar. Foto: Marko Djurica / Reuters

Styresmaktene meiner framleis at det ikkje er trygt å overnatte der, men dei skal gjere ei ny vurdering på nyåret, ifølgje den islandske allmennkringkastaren RÚV.

På eit informasjonsmøte tysdag fekk bebuarane vite at det er nøye vurderingar som må gjerast før dei får flytta heim igjen.

Uansett vil dei møtast av ein annleis stad enn den dei forlét. For dei mange jordskjelva har gjort enorme skadar på både hus og vegar.

Eit forsikringsselskap anslår at det truleg er gjort skadar for mellom 450 og 600 millionar kroner, men at det kan vere heilt opp til 750 millionar.

Fleire vegar vart heilt øydelagde etter fleire jordskjelv. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Kan det kome eit utbrot seinare?

Ja, det er mogleg at det kan kome eit vulkanutbrot seinare. Ingen veit når – eller kor stort det kan verte.

Det er framleis jordskjelv i området, men dei er færre og svakare enn tidlegare i vinter.

Tysdag viste målingar at jorda framleis hevar seg rundt Svartsengi, rett nord for Grindavík. Det er eit teikn på at magma samlar seg der.

Og så lenge det skjer, er det òg fare for at magmaen kan begynne å flytte seg i tunnelar under bakken.

Då er det òg fare for vulkanutbrot i området, ifølgje det meteorologiske instituttet.

Framleis samlar magma seg i området rundt Svartsengi, like ved Den blå lagune. Turistmagneten har vore stengt sidan 9. november, men opnar igjen sundag. Foto: Marko Djurica / Reuters

Dersom magmaen byrjar å flytte på seg, er det mest sannsynlege at den vil renne same veg som sist – altså under Grindavík, skriv instituttet i ei oppdatering 12. desember.

Fagfolka trur at den mest sannsynlege plassen for eit framtidig utbrot vil vere rett nord for byen.

Men dei er òg tydelege på éin ting: Det er vanskeleg å spå om – eller når – magmaen vil flytte på seg igjen.

Dersom det skjer, kan det dessutan skje på kort forvarsel.

– Usikkerheita om tidspunktet er stor og magmaen kan flytte på seg anten dei neste dagane eller moglegvis om mange månader, skriv instituttet i ei oppdatering 8. desember.

Kvifor er det så mange jordskjelv og vulkanutbrot på Island?

Sidan mars 2021 har det vore tre vulkanutbrot på Reykjaneshalvøya. Truleg vil det kome endå fleire utbrot i åra framover.

Fleire geologar meiner nemleg at området er inne i ein «vulkanutbrotperiode», altså ein periode med auka aktivitet. Den kan vare nokre hundre år.

Avisa Kjarninn skriv at i éin slik periode var det 6–8 utbrot i løpet av 50–100 år.

Generelt er Island éit av dei landa i verda som har flest vulkanar og størst fare for jordskjelv.

«Brua mellom verdsdelane» ligg om lag to mil frå Grindavík, og knyter saman den nordamerikanske og den eurasiske kontinentalplatene. Foto: Halldor Kolbeins / AFP

Øya ligg nemleg der to kontinentalplater glir frå kvarandre. Når desse platene flyttar på seg, fører det til jordskjelv.

Område der slike plater møtest, har som oftast òg fleire vulkanar enn andre stader.