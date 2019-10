Hva kan du om fantasy-sjangeren?

1/12 Hvem skrev Twilight-bøkene? Foto: Foto/Copyright: Nordisk Film Distribusjon / Photo Credit: Peter Sorel, SMPSP Stephenie Meyer George R.R. Martin J.K. Rowling C.S. Lewis

2/12 «Avengers: Endgame» ble i 2019 tidenes mest innbringende film. Hvilken film mistet førsteplassen? Foto: Alberto E. Rodriguez / AFP Titanic Star Wars - The Force Awakens Avengers: Infinity War Avatar

3/12 Hva er hele navnet til Professor Dumbledore (Humlesnurr)? Foto: Foto/Copyright: Warner Bros./Sandrew Metronome / Courtesy of Warner Bros. Enterta Albus Wulfric Percival Brian Dumbledore Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore Albus Percival Brian Wulfric Dumbledore Albus Brian Percival Wulfric Dumbledore

4/12 Game of Thrones-forfatteren har fortsatt to bøker igjen å skrive. Hvilke? Foto: HBO Nordic A song of ice and fire & The winds of winter The winds of winter & A dream of spring A song of ice and fire & A dream of spring The winds of change 1 & 2

5/12 Hvilken skuespiller har vært med i alle Star Wars-filmene frem til nå? Foto: HANDOUT / Reuters Harrison Ford / «Han Solo» Mark Hammil / «Luke Skywalker» Peter Mayhew / «Chewbacca» Anthony Daniels / «C-3PO»

6/12 Hva heter teaterstykket som handler om Harry Potters sønn? Foto: LUCAS JACKSON / Reuters Harry Potter and The Son Who Shall Not Be Named Harry Potter and The Scarred Child Harry Potter and The Shadow Child Harry Potter and The Cursed Child

7/12 Hvilke dyr drar sleden til trollmannen Radagast i filmen Hobbiten (2012)? Foto: Warner Bros / Warner Bros Hester Kaniner Reinsdyr Hunder

8/12 Disse tre spilte i hvilken vampyserie fra 1990-tallet? Foto: © c.20thC.Fox/Everett/REX Buffy The Vampire Killer Buffy The Vampire Butcher Buffy The Vampire Doctor Buffy The Vampire Slayer

9/12 Hvem spiller den mannlige hovedrollen i TV-serien Beforeigners? Foto: Ola Hana / NRK Aksel Hennie Nicolai Cleve Broch Tobias Santelmann Pål Sverre Hagen

10/12 Hva heter den alternative verdenen i TV-serien Stranger Things? Foto: Netflix The Upside Down The Downside Up Mordor The Flipside

11/12 Denne skuespilleren hadde hovedrollen i filmen Jumanji fra 1995. Hva het han? Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP Jack Black Tom Hanks Robin Williams Tom Cruise

12/12 Fra Ringenes Herre: Hvor møtes Frodo og Aragorn første gang? Foto: HO / Reuters The Green Dragon Hobbitun Inn The Old Inn The Prancing Pony