Hva husker du fra kongeåret 2022?

I januar ble prinsesse Ingrid Alexandra 18 år og ga sitt første personlige intervju. Hva fortalte hun at moren, kronprinsesse Mette-Marit, vil at hun skal utdanne seg som?

12/13 Prinsesse-prosessen

Foto: Lise Åserud / NTB

Etter mye kritikk knyttet til prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts virksomhet, konkluderte kongefamilien med: