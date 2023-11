Huskjøparane vinn oftare over forsikringsselskapa

Forsikringsselskapa som tilbyr bustadseljarforsikring, tidlegare kjent som eigarskifteforsikring, har lært lite av dei nederlaga dei har gått på tidlegare, meiner både Norges Eiendomsmeglerforbund og Finansklagenemnda.

I 15 av dei 30 siste sakene i haust vann forbrukaren fram. Desse 15 huskjøparane sikra seg til saman fleire millionar kroner i erstatning etter påviste feil og manglar på bustaden dei kjøpte.

Dette er utdrag frå nokre saker vi fann i nemndregisteret til Finansklagenemnda:

«Fukt- og muggsopp i underetasjen. Ufagmessige løysingar på bad. Kjøpars krav; 900.000 kroner. Finansklagenemnda er delvis einig; tilkjenner kjøper et prisavslag på 650.000 kroner»

Jørn Ingebrigtsen, administrerende direktør i Finansklagenemnda. Foto: Finansklagenemnda

Også dei som oppdagar mindre skader på bustaden vinn fram mot forsikringsselskap.

«Manglande fall på bad, vann renner ut av dusj. Krav: 60.000 kroner til utbetring. Får medhald i Finansklagenemnda.»

– Det er openbert frå vår ståstad at selskapa ikkje følgjer den praksis som nemnda har staka ut i forhold til forståing av lovverket. Det slår Jørn Ingebrigtsen, administrerande direktør i Finansklagenemnda, fast.

Eit hus kan ikkje lenger seljast «som det er» slik det gjerne blei annonsert før. Foto: Bernt Olsen / Bernt Olsen

Vinn endå fleire saker i år

Statistikken er klar. I fjor vann forbrukarane fram i 51 prosent av dei om lag 800 sakene som dei har meldt inn til Finansklagenemnda etter å ha oppdaga feil eller manglar.

Dette er ein kraftig auke frå 2019 då forbrukarane berre vann fram i ein tredel av sakene. Og auken held fram. Så langt i år har 68 prosent av sakene gått «i favør forbruker» som det heiter i statistikken frå Finansklagenemnda eigedom.

– Målt opp mot reiseforsikring, villaforsikring og bilforsikring, er talet på saker om eigedomssal langt høgare. Det seier noko om at konfliktnivået i eigarskiftesakene er høgare enn på dei andre forsikringsprodukta, seier Ingebrigtsen.

Carl O. Geving, administrerande direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Foto: Joakim Karlsen

Han får følgje av Carl O. Geving, administrerande direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Dersom halvparten av sakene som kjem til Finansklagenemnda går «i favør forbrukar», kan det tyde på at dei forsikringsselskapa dette gjeld burde ha anstrengt seg meir for å løyse saka i forhandling med kjøpar, seier Geving.

Selskap går igjen

Ein kort gjennomgang av sakene viser at det er nokre få forsikringsselskap som er gjengangarar i konfliktane.

– Bustadseljarforsikring er eit produkt der det er liten konkurranse. Det har kome ein del nye aktørar på banen, men dei har ikkje fått store marknadsdelar enno. Vi kan vera tydelege på at det er tre selskap som genererer dei aller fleste sakene, og det er også dei som har størst marknadsdel, stadfestar Jørn Ingebrigtsen i Finansklagenemnda.

Avhendingsloven blei endra i fjor, og ein bustad kan ikkje lenger seljast «som han er» slik han gjerne blei annonsert før.

Finans Noreg representerer forsikringsselskapa i Finansklagenemnda. Kommunikasjonsdirektør Tom Staavi avviser at det useriøse aktørar i bransjen, men innser at det er eit problem at selskapa ikkje ser ut til å ha tatt lærdom av tidlegare saker.

Tom Staavi er kommunikasjonsdirektør i Finans Noreg. Foto: CF Wesenberg / Finans Norge

– Det er openbert ikkje bra når det er ein høg medhaldsprosent for forbrukarane over tid, vedgår Staavi.

Han meiner likevel utviklinga kan forklarast.

– Vi skal ha respekt for at dette er ganske komplekse saker. Det er forbrukarar på begge sider, sakene er nok i stor grad ulike, og det er ein del skjønnsmessige vurderingar her. Dei fleste av desse sakene handlar om skjulte feil og manglar ved eldre bustadar. Då dukkar spørsmålet opp; burde seljar visst eller kjent til dei manglane som dukkar opp seinare?

Bør ikkje akseptere det første svaret

Dei mange konfliktane som enda med siger for forbrukar gir håp for andre som vegrar seg

Tone Molvær Berset er juridisk direktør i Forbrukarrådet. Foto: Pressebilde / Forbrukerrådet

for å ta konflikt med forsikringsselskap heile vegen til Finansklagenemnda, seier juridisk direktør i Forbrukarrådet, Tone Molvær Berset.

– Dette kan vera noko å ta med seg for forbrukarane, ja; at ein ikkje nødvendigvis aksepterer det første svaret frå forsikringsselskapet.

Ho er ikkje overraska over utviklinga der forbrukarane i større grad vinn fram med krav om erstatning.

– Vi har sett dette over fleire år, og vi trur forklaringa kan ligge i at jussen er uklar, seier Berset.