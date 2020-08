Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har sett en kraftig vekst. Mange flere søknader enn vi har hatt samme periode i tidligere år. Men ikke bare til boliglån og finansieringsbeviser, men også til andre typer lån som oppussing, campingvogner, bobiler og båter, sier Aleksander Dahl som er leder for personmarkedet i Danske Bank.

De rekordlave rentene fører til at mange kjøper nye hjem, låner for å pusse opp boligen de allerede bor i eller kjøper båter og campingvogner.

Leder for personmarked i Danske Bank, Aleksander Dahl. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Dahl opplyser at det generelt har vært en veldig høy aktivitet i lånesøknader.

– Vi har egentlig hatt en annen trend enn det vi har sett historisk. Mer pågang i sommer, sier han.

I dag legger Norges Bank frem utlånsundersøkelsen for andre kvartal, som gjelder for månedene april, mai og juni.

Norges Bank spør hvert kvartal de ti største bankene i det norske lånemarkedet om bankenes kredittpraksis og hvordan de vurderer etterspørsel etter lån.

Kraftig vekst

Også Nordea har opplevd en kraftig vekst i utlån til husholdningene. I landets største bank, DNB, snudde det uka etter at sentralbanken satte ned styringsrenta til null i mai. Det er første gang på 200 år at et slik grep ble gjort.

– Den har fortsatt både inn i sommeren og gjennom sommeren. En annen etterspørsel har stabilisert seg på et høyere nivå enn det vi har sett tidligere i år, sier Ingjerd Blekeli Spiten som er leder for personmarked i DNB.

Leder for personmarked i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Vi har vel ikke sett en lavere rente enn boliglånsrenta enn det vi ser i Norge i dag. Det gjør at mange ønsker å enten oppgradere boligen sin, eller komme seg inn i boligmarkedet. Vi ser jo også at boligmarkedet og omsetningen av eiendommer har også vært rekordhøye nå i juli, sier hun.

I juli steg boligprisene nominelt med 0,4 prosent i juli, og er nå 5 prosent høyere enn de var for et år siden. Prisendringen korrigert for sesongvariasjoner var 0,9 prosent.

Spår raskere renteoppgang

Den høye veksten i husholdningenes gjeld har i mange år vært en hodepine for Finanstilsynet og Norges Bank. Men siden før jul i fjor har veksten i husholdningenes låneopptak falt hver eneste måned, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Nå er spørsmålet om utviklingen etter hvert snur.

– Vi kommer til å følge de tallene veldig tett. Så får vi se om dette nå snur, noe kanskje etterspørselen etter boliglån kan tyde på, sier Blekeli Spiten.

Makroøkonom Marius Hov i Handelsbanken spår at det i så fall kan føre til en raskere renteoppgang fra Norges Bank.

– Det er rett og slett fordi boligprisene nå stiger raskere enn inntektene til folk flest og da må man låne mer for å være med på dette her. Så om noe så er dette et argument for at Norges Bank kan komme til å sette opp renta litt tidligere enn hva de egentlig hadde planlagt, sier han.