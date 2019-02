Hus overtent på Notodden – kvinne fortsatt ikke gjort rede for

Klokken 21:40 opplyser Sør-Øst politidistrikt at de fortsatt jobber med å lokalisere kvinnen.

– Vi vet ikke om hun er i huset eller om hun kan ha kommet seg ut og forsvunnet, sier operasjonsleder Øystein Eikedal.

Han sier at huset er overtent og at mye tyder på at det vil brenne ned. Brannvesenet er på stedet for å hindre at brannen sprer seg, og nærmeste hus er evakuert.

– Ser ut som om taket raser sammen

Politiet skal ifølge Eikedal ha grunn til å tro at brannen startet i tredje etasje. En mann som befant seg i den samme etasjen er sendt til Skien sykehus med brannskader.

– Han er bevisst og ikke alvorlig skadd slik vi har forstått, sier operasjonslederen.

Totalt syv personer skal være registrert på adressen der brannen brøt ut.

Morten Guttormsen bor omtrent 50 meter i luftlinje fra huset som brenner. Han sier at det ser ut som om taket er i ferd med å rase sammen.

– Det tar bare mer og mer fyr her nå, sier han til NRK.