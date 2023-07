Hurtiglading forblir dyrt, til tross for lavere strømpriser

– Jeg trenger strøm, og da kobler man på uten å tenke på hva det koster.

Det sier Hege Mortensen, som lader elbilen sin på Mortensrud. Hun synes det er skuffende å høre at hun betaler 7,99 kroner per kilowattime for ladingen. Det er nesten 7 kroner over spotprisen på strøm denne dagen.

Prisen på hurtig- og lynlading for elbil ligger for tiden mellom 6,99 og 8,40 kroner per kWh.

Det er opp til syv kroner over spotprisen på strøm, som har stabilisert seg på rundt én krone per kWh de siste månedene.

For dyrt

Ladeprisen må følge strømprisen i større grad, mener Petter Haugneland i Elbilforeningen. Foto: Tom Balgaard / Tom Balgaard/NRK

– Hurtigladeprisen har blitt for dyr i forhold til strømprisen, så de må ned, sier Petter Haugneland, nestleder i Norsk elbilforening.

Elbilforeningen har fulgt prisnivået på strøm og hurtiglading gjennom de siste månedene. Da strømprisene økte kraftig i 2021, brukte ladeselskapene det som argument for å øke prisen på lading langs veien.

Det er deres tall som viser prisutviklingen hos ladeselskapene.

– Fornuftig nivå

Stian Mathisen i Recharge sier prisen må finansiere utbyggingen av ladere. Recharge har 1500 ladestasjoner i Norge. Foto: Tom Balgaard / Tom Balgaard/NRK

Ladeselskapet Recharge mener strømprisen kun er en liten del av regnestykket.

– Prisen på installasjon, tilkobling til strømnettet, innkjøp av ladestasjoner og vedlikehold har økt det siste året, i takt med den generelle prisøkningen i samfunnet, sier Stian Mathisen, næringspolitisk leder i Recharge.

Da Recharge satte opp ladeprisene i desember i fjor, begrunnet de det med økte strømpriser. Siden det har de redusert prisene med 0,50 kroner, men i samme periode har strømprisen falt med omtrent 2 kroner.

Mathisen forsvarer likevel prisnivået på lading, selv om strømprisen har vært et argument for å øke prisene tidligere.

– Folk flest har kjennskap til spotprisen, men det er ikke alltid vi har kommet gjennom med budskapet vårt om at flere andre faktorer spiller inn.

– Vi mener dagens prisnivå er fornuftig. Det er viktig å huske at nå er 85 prosent av nybilsalget i Norge elektrisk. Med så mange nye elbiler trenger vi å bygge ut ny ladeinfrastruktur, sier Mathisen.

Recharge satte ned prisen med ytterligere 0,50 kroner etter denne saken var laget.

Lettere å se pris

Recharge jobber med å gjøre prisen mer tilgjengelig på laderne.

Snart blir også betaling med kort mer tilgjengelig på ladestasjoner. Fra 1. juli må nye hurtigladere som bestilles, ha mulighet for kortbetaling. Ladeselskapene får likevel anledning til å installere ladere som allerede er bestilt, som ikke har kortbetaling.

Innen utgangen av 2025 må alle nye og eksisterende ladere kunne ta betalt med kort. Det mener Elbilforeningen er deres fortjeneste.

– Dette er noe våre medlemmer har bedt om i årevis. Hadde ikke vi stått på og kjempet forbrukernes sak, hadde ikke dette blitt noe av, sier generalsekretær Christina Bu i en pressemelding.

– Greit å betale mer

Andreas Berge står også på lynlader på Mortensrud. Han er overrasket over prisen.

– Det er litt høyere enn jeg trodde det skulle være. Jeg trodde det var nede på rundt 5 kroner.

Andreas Berge tippet på en ladepris rundt 5-6 kroner per kWh, og blir overrasket over dagens ladepris på nesten 8 kroner. Foto: Tom Balgaard / Tom Balgaard/NRK

Han synes likevel det er greit å betale noe mer for rask lading.

– Det går jo mye raskere, så jeg regner med at man må betale litt mer for tidsbesparelsen. Samtidig, når man lader hjemme gjør man jo andre ting. Her sitter jeg bare i bilen og kjøper heller en kaffe, sier han.