Hundevalper reddet av politiet

Pappesken ble funnet i en container på Mortensrud.

«De var åpenbart plassert der i den hensikt å «bli kvitt dem». Det var minus 11 grader ute,» skriver Oslo politidistrikt på Facebook.

I pappesken hadde hundene kun litt mat og en pute å ligge på.

Hundene var veldig kalde, og ble plassert i politibilen for å få varmen i seg.

Skaffet hundene nytt hjem

Patruljen slo seg ikke til ro med at disse hundene skulle bli satt i kennel med uviss fremtid. De har nå klart å skaffe nye hjem for alle hundene.

«Søsteren og en venninne til en av de ansatte ved avsnittet tok hånd om to hunder, og familien til en annen ved avsnittet tok den tredje. Flere tjenestemenn ved enhet øst har nå den ene hunden hos seg til ny eier overtar selveste julaften,» skriver politiet.

Hundene er døpt Cocos, Simba og Rambo.

– Hele enhet øst har vist et stort engasjement i saken, og det har vært lett å få plassert de herreløse hundene, sier en av politibetjentene som var med på oppdraget. Det viktigste er at hundene får et nytt hjem hos mennesker som vil ha dem for deres egen skyld, skriver politiet.

– Bedre å avlive enn å dumpe

Dyrebeskyttelsen Norge reddet 5810 dyr i 2016. Det er flest katter. Det er også hunder som dumpes, men det er sjeldnere.

DYREBESKYTTELSEN: Annette Bjørndalen Søreide i Dyrebeskyttelsen Norge påpeker at det er straffbart å sette igjen dyr ute. Foto: Håvard Storvestre

– Vi anbefaler først og fremst å omplassere dyret. Legg ut annonse på Finn, og kontakt venner. Ta kontakt med organisasjoner som driver med omplassering. Om ingenting annet lykkes, er det bedre å gå til veterinær og avlive dyret enn å pine det ved å sette det ut i kulda, sier kommunikasjonsrådgiver Annette Bjørndalen Søreide i Dyrebeskyttelsen Norge.

Det er ulovlig å sette igjen dyr, og politiet har sikret spor på åstedet. Det kan ofte være vanskelig å finne ut hvem som eier dyr som settes igjen.

Dyrebeskyttelsen Norge ønsker lovpålagt id-merking av familiedyr, men Mattilsynet ønsket ikke dette fordi det ville være vanskelig å håndheve.

ID-merking koster rundt 700 kroner og er en engangskostnad.