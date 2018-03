Hundesnacks i Norge, delikatesse i Asia

Hode (ører)

Labber

Haler

Hjerter

Jur

Lever

Nyrer

Hjerner

Lunger

Struper

Milter

Tunger

Fosterhinner

Bukspyttkjertler

Ryggmarger

Spiselig skinn

Forplantningsorganer

Skjoldbruskkjertler

Hypofyser

Tykke og tynne bryststykker

Kilde: Tolleetaten

Tall fra Statisisk sentralbyrå viser at at det ble eksportert svineavfall for kroner 22 315 729,- i fjor.

Det er en økning på hele 211 prosent fra 2015.