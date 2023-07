Hunden Kompis (7) gjenforent med eieren

– Det var helt fantastisk. Det går ikke an å sette ord på. Det var utrolig godt å se han igjen. Jeg trodde aldri jeg skulle se han igjen. Det er helt uvirkelig.

Det sier Marie Nerland Karlsen til NRK torsdag kveld, etter å ha landet i Italia noen timer før.

Det er nemlig her hunden hennes Kompis (7) ble funnet, etter å ha sporløst forsvunnet fra Hustadvika i Møre og Romsdal.

Ble funnet vandrende alene

Hunden ble funnet vandrende gatelangs i traktende rundt Venezia, over 2500 kilometer hjemmefra.

Hundeeier Karlsen ble tirsdag kontaktet av en veterinær i Italia som lurte på om hun eide en hund.

Tatt hånd om av italiensk par

Karlsen forteller at Kompis ble funnet av et italiensk par. Det var disse som tok hunden med til veterinær, som fikk skannet chipen.

Torsdag fikk Karlsen møtt paret, som overleverte Kompis til rette eier.

– Han er mer skeptisk

Foto: Marie Nerland Karlsen / Privat/NRK

Hvordan Kompis har havnet i Italia, er det ingen som vet.

– Jeg merker at han er mye mer skeptisk og stressa. Jeg tenker at beste nå er at han får være i ro. Nå skal vi bare kose, sier Karlsen til NRK.

Snart skal Kompis hjem til Norge og Møre og Romsdal. Men først må han i karantene.

– Vi må være to døgn i Italia for å få orden på papirer og vaksiner. Og så må vi ta han med tilbake til Norge. Her må han være i karantene i 21 dager, før vi får hente han. Det blir en lang prosess, men det er verdt det, seier Karlsen.

Det var Romsdals Budstikke som omtalte forsvinningen først.