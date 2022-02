Hundeeigarar om nytt avlsforbod: – Som å bli slått i magen med noko hardt

På sine egne hjemmesider skriver Dyrebeskyttelsen Norge en begrunnelse for hvorfor det er engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel de velger å rette søkelyset mot.

Dette er to raser hvor vi mener det ikke finnes friske individer igjen å avle på. Enhver avl innenfor disse rasene er et brudd på dyrevelferdsloven. Individene innenfor hver rase er tett beslektet, og gir syke avkom. Cavalieren er predisponert for mer enn 25 arvelige lidelser. Noen av disse er svært smertefulle. Norsk Kennel Klub (NKK) har selv henvendt seg til The Kennel Club og bedt om å få kryssavle på cavalier. NKK skriver i hundesport 3/17 at det er svært vanskelig å avle seg ut av problemene til cavalieren, uten å krysse inn frisk hund fra annen rase.

Den engelske bulldogen er predisponert for 40 arvelige lidelser. Studier viser at nesten alle engelske bulldoger har ulik grad av hofteleddsdysplasi. I tillegg forteller bulldogklubben at cirka 95 % tar keisersnitt, over 90 % blir inseminert, over 50 % har hudproblemer og mer enn 40 % har øyeproblemer. DNA-tester viser at alle eller nesten alle engelske bulldoger har robinow like syndrome. Syndromet predisponerer for blant annet ryggproblemer som kan føre til lamhet og ganespalte.

Dette er altså to veldig syke hunderaser, som i tillegg er så innavlet over mange år at alle individene innenfor rasen er genetisk nært beslektet og vi mener dyrevelfersloven forbyr videre avl på disse rasene.