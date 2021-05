Hun ville valgt AstraZeneca igjen

– Jeg har klump i magen og er veldig lei meg over at vi ikke kan få lov til å velge selv, sier Gunn Britt Bjørk.

Hun jobber som anestesisykepleier ved Bærum sykehus. Om to dager skal hun ta andre dose, og hun er usikker på hvordan kroppen vil reagere når hun ikke får AstraZeneca som sist.

I det lengste håpet hun at ekspertutvalget ville ha kommet med en tydelig anbefaling også for dem som allerede har tatt første dose av AstraZeneca.

– Jeg forstår ikke at det er bedre å blande to vaksiner enn å gi andre dose av det man allerede har fått. Når man allerede har tatt et valg på en vaksine, så må man stå for det og ikke gjøre oss til forsøkspersoner, mener hun.

Mange er urolige

AstraZeneca ble gitt til helsearbeidere over hele landet inntil den for to måneder siden ble satt på vent grunnet rapporter om dødelige bivirkninger.

Norske forskere påviste ganske raskt en sammenheng mellom AstraZenecas vaksine og blodpropp, lave blodplater og blødninger. Regjeringen satt ned et ekspertutvalg for å vurdere AstraZeneca og Janssen-vaksinen.

Flere har ventet spent på en avklaring. Etter anbefalingen i dag om å ta vaksinene ut av vaksineprogrammet, etterspør lederen for anestesisykepleierne i Norsk Sykepleierforbund mer informasjon om kryssvaksinering.

– Sykepleiere reagerer både på det å blande to vaksiner, men noen mener også at de burde få andre dose med AstraZeneca fordi det er vaksinemangel og de ikke ser på det som veldig farlig, sier Therese Jenssen Finjarn.

Sykepleierforbundet ønsker mer informasjon til dem som har fått en dose AstraZeneca og nå må ta en annen vaksiner. Gunn Britt Bjørk(f.v) og Therese Jenssen Finjarn Foto: Åse Marit Befring / NRK

– Ikke noe annet valg

Bjørk er 63 år og mener det ville være tryggere om hun også fikk ta andre dose med AstraZeneca.

Etter første dose fikk hun en kraftig reaksjon med høy puls, vondt i kroppen og fatigue i flere dager.

Men der mange får bivirkninger etter første dose med AstraZeneca, er det omvendt med Pfizer, selv om de ikke har hatt dødelige tilfeller som med AstraZeneca.

Som helsearbeider føler Bjørk at hun ikke har noe annet valg enn å ta Pfizer-vaksinen på onsdag.

– Jeg føler meg trengt opp i et hjørne. De har glemt at det er enkeltpersoner det handler om her.

Høie: Vanskelig spørsmål

Helseminister Bent Høie sier på generelt grunnlag i Dagsnytt 18 at regjeringen nå skal vurdere anbefalingen til ekspertutvalget. Han varsler en rask avgjørelse.

Norge har allerede sendt doser med AstraZeneca-vaksine til Sverige og Israel, der de er etterspurt. På spørsmål om hvordan han ser på å sende vaksinene ut av landet, fremfor å gi dem til dem som heller vil ha dem i Norge, erkjenner Høie at han synes problemstillingen er vanskelig.

Helse - og omsorgsminister Bent Høie (H). Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Det første vi må ta stilling til, er om vi skal tilby en eller flere av disse vaksinene frivillig i Norge. Og hvis vi skal gjøre det, hvilke typer kriterier man skal ha. Hvis vi gjør det, så må vi ta høyde for det i forhold til hvor mange vaksiner vi skal beholde selv.

NRK var mandag kveld vært i kontakt med Helse - og omsorgsedepartementet med spørsmål om hvilke tanker man gjør seg om Bjørks problemstilling.

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet svarer i en epost tirsdag morgen.

– Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen skal få tilbud om mRNA-vaksine som dose 2. Regjeringen har fulgt denne anbefalingen. Flere land, blant andre Danmark, Finland, Frankrike og Tyskland, gir allerede tilbud om mRNA-vaksine som andre dose til dem som har fått første dose med AstraZeneca, skriver Korkunc.

FHI: Antatt beste alternativ

På FHIs hjemmesider vises det til et informasjonsbrev til personer som har fått den første dosen med AstraZeneca-vaksine. FHIs anbefaling er at den andre dosen som gis, skal være en mRNA-vaksine (Pfizer/BioNTech eller Moderna).

FHI mener det å gi andre dose med mRNA-vaksine er «det antatt beste av de tre alternativene» (fremfor å utsette vaksinering eller gi ny dose med AstraZeneca).

«Det vil komme mer kunnskap om effekten av å gi andre dose med en mRNA-vaksine. Vi vil komme med mer informasjon om dette så snart denne kunnskapen blir tilgjengelig», skriver FHI.