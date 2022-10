Hun vil rammes av Støres dagpengekutt

– Det føles som et slag i trynet etter en pandemi, som i seg selv var et lite helvete, å få vite at det er dette regjeringen ønsker å spare penger på, sier Veslemøy Heyerdahl til NRK.

Da koronaen kom var 27-åringen i ferd med å etablere seg på arbeidsmarkedet etter flere år som student og deltidsansatt. I stedet ble hun permittert.

Nå er frilansmusikeren tilbake i deltidsstilling som bartender i Oslo, men dersom hun igjen skulle stå uten arbeid, vil hun rammes av regjeringens foreslåtte dagpengekutt.

– Det føles som en straff, sier Heyerdahl og fortsetter:

– Det virker som de mener at man ikke skal sy puter under armene på folk, men hvilke puter er det i så fall snakk om? Mange av oss betaler fortsatt ned på forskudd på dagpenger til Nav.

FIKK TRØYE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fikk både T-trøye og tydelige krav med seg fra landsmøtet til Fagforbundet onsdag. Til venstre står forbundsleder Mette Nord. Foto: Trond Stenersen / NRK

Bønn til Støre

Med de nye opptjeningsreglene for dagpenger som regjeringen har foreslått i statsbudsjettet, så vil hun ikke dra nytte av dagpengegrunnlaget hun tjente opp før pandemien.

Årsaken er at opptjeningstiden kuttes fra tre til ett år i forslaget.

SLAG I TRYNET: – Det føles som en straff, sier Veslemøy Heyerdahl om forslaget til innstramminger i dagpengeordningen. Foto: Privat/Lene Elisabeth Eide

– Dette går jo spesielt utover kollegene mine som har jobbet heltid i mange år, også før pandemien. Hvis endringen hadde trådt i kraft i morgen og en av dem måtte på dagpenger, så ville grunnlaget bli beregnet ut fra inntekten i 2021. Da var arbeidsplassen vår stengt hele den første halvdelen. Ett år er ikke særlig lang tid å beregne et livsgrunnlag på, sier Heyerdahl.

Hun har også i tidligere intervjuer og innlegg beskrevet utfordringer ved koronapandemien.

Vil endre reglene

Dagpenger utbetales til arbeidsledige. Utbetalingene beregnes i dag enten på grunnlag av inntekten de siste tolv månedene – eller på gjennomsnittet av de siste 36 månedene, hvis det gir bedre uttelling.

Det er disse reglene regjeringen nå vil endre. I forslaget til statsbudsjett går Ap og Sp nemlig inn for å redusere opptjeningstiden for dagpenger fra tre til ett år. Forslaget innebærer en innsparing på like under 200 millioner kroner.

Ifølge regjeringens egne anslag vil grepet føre til at rundt 2.000 nye, registrerte arbeidsløse ikke vil få dagpenger. I tillegg vil i underkant av 13.000 personer få mindre i dagpenger.

Klar melding fra LO

Onsdag gjestet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) landsmøtet til LOs største forbund, Fagforbundet. Der fikk han klar beskjed om å snu – og fjerne endringen i dagpengeordningen.

– Det er en sak som må på plass. Vi har tiltro til at det skjer under forhandlingene i Stortinget. De som jobber deltid eller har midlertidige stillinger vil få store utfordringer hvis de ikke kvalifiserer til dagpenger, sier leder Mette Nord i Fagforbundet til NRK.

SNU: Fagforbundet og Mette Nord mener regjeringen må snu og droppe forslaget om endringer i dagpengeordningen. Foto: Trond Stenersen / NRK

Fra talerstolen skrøt forbundslederen av «det modigste statsbudsjettet på flere tiår», beskrev det som en kursendring i sosialdemokratisk retning og trakk fram en rekke gjennomslag knyttet til endringer i arbeidsmiljøloven.

Men at en Ap-ledet regjering skulle repetere et forslag om dagpengekutt, som både LO og Ap selv heftig kritiserte da det ble lagt fram av Erna Solberg i 2017, det hadde hun ikke trodd:

– Jeg var overrasket over det. I et stort budsjett representerer dette ganske lite penger. Så jeg håper de finner rom til å gjøre om på dette, sier hun.

Også Rødts Mimir Kristjansson har vært ute med kraftig kritikk av regjeringens forslag.

– Vi trodde tida for smålige og usosiale kutt skulle være over da Høyre forlot regjeringskontorene. Ingen kommer nærmere jobb av å få kutt i dagpengene sine. Å kutte i ytelser er helt gal medisin for å få flere i jobb, sier han.

USOSIALT: Forslaget til regjeringen er usosialt, mener Rødts Mimir Kristjansson. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Snuoperasjon

Da regjeringen Solberg og da daværende arbeidsminister Anniken Hauglie (H) i 2017 la fram sitt forslag om dagpengekutt, var Arbeiderpartiets Hadia Tajik skarp i kritikken:

– Dette er et veldig alvorlig kutt. Dette betyr at de som har en svak tilknytning til arbeidslivet får en enda svakere tilknytning, som for eksempel kvinner som jobber deltid og unge menn på midlertidige kontrakter, sa Tajik den gang.

Fakta om kuttforslagene Ekspandér faktaboks * I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslår Støre-regjeringen følgende: Avvikle lang opptjeningsperiode for minsteinntekt og beregningsgrunnlag for dagpenger For å få rett til dagpenger stilles det i dag krav om arbeidsinntekt på minst 1,5 G de 12 sist avsluttede kalendermånedene før søknad, eller minst 3 G de 36 sist avsluttede kalendermånedene. Perioden som legges til grunn for dagpengegrunnlaget er lik for opptjening av minsteinntekt og beregningsgrunnlag. Regjeringen foreslår å i større grad målrette dagpengeordningen mot personer som har en aktuell tilknytning til arbeidslivet. Regjeringen foreslår derfor å avvikle alternativet med lang opptjeningsperiode, slik at bare inntekt de 12 sist avsluttede kalendermånedene kan legges til grunn. Minsteinntektskravet vil fortsatt være 1,5 G. For å hindre at personer som ikke har vært eller har pleiet syke de siste 12 månedene før de søker om dagpenger, faller ut av dagpengeordningen, foreslås syke-, pleie-, opplærings-, og omsorgspenger inkludert i arbeidsinntekten som vurderes i forbindelse med minsteinntektskravet. Forslaget innebærer også at muligheten til å legge til grunn gjennomsnittsinntekt de siste 36 kalendermånedene ved vurderingen av dagpengeperioden (104 eller 52 uker) avvikles, slik at bare inntekt på minst 2 G de siste 12 månedene før søknad gir lang dagpengeperiode (104 uker). Forslaget anslås å gi en innsparing på om lag 190 mill. kroner i 2023 under kap. 2541, post 70 * I forslaget til statsbudsjett for 2018 foreslo Solberg-regjeringen følgende: For å få rett til dagpenger stilles det i dag krav om arbeidsinntekt på minst 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden sist avsluttede kalenderår, eller minst tre ganger grunnbeløpet i folketrygden de tre sist avsluttede kalenderårene. Ved å målrette dagpengeordningen mot de som har nærmere tilknytning til arbeidslivet, vil den enkelte få sterkere insentiver til kontinuerlig arbeidsdeltakelse. Gjennom dette styrkes arbeidslinja. Fra 1. januar 2018 foreslås adgangen til å legge arbeidsinntekt for de siste tre avsluttede kalenderårene til grunn avviklet. Regjeringen foreslår at bare arbeidsinntekt det sist avsluttede kalenderåret før søknadstidspunktet skal kunne legges til grunn for å få rett til dagpenger. For å skjerme personer som har hatt lengre fravær fra arbeidslivet som følge av sykdom, foreslås det at arbeidsinntekten som vurderes i forbindelse med minsteinntektskravet utvides til også å omfatte sykepenger, pleiepenger samt opplærings- og omsorgspenger mv. Opptjeningsperioden for inntekten som dagpengene beregnes på grunnlag av bør være lik opptjeningsperioden for minsteinntektskravet, og foreslås også endret slik at bare inntekt fra sist avsluttede kalenderår regnes med. Dette målretter dagpengeordningen mot personer som har en nær tilknytning til arbeidslivet, og som nylig har opplevd et inntektsbortfall.

I LO snakkes det om at årets foreslåtte dagpengekutt minner om fjorårets feide om kuttet i feriepenger til arbeidsledige.

Skuffelsen var som kjent stor i LO da Ap og Sp i utgangspunktet ikke rettet opp Solberg-regjeringens innstramming i feriepengene til folk som har gått på dagpenger.

Floken ble løst i budsjettforliket mellom Ap, Sp og SV senere samme år. Og nå krever LO altså at det samme skjer med omleggingen av dagpengeordningen.

– Kommer dere til å snu?

– Jeg forstår at folk reagerer på at opptjeningstiden er endret. Satsene er de samme, men det er altså snakk om en opptjeningstid på ett år. Vi måtte ta en del vanskelige valg i dette budsjettet. Og dette var ett av dem, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

VANSKELIGE VALG: Å kutte i dagpengeordningen var et av de vanskelige valgene regjeringen måtte ta i arbeidet med statsbudsjettet, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Onsdag talte han til Fagforbundets landsmøte. Foto: Trond Stenersen / NRK

Han understreker at regjeringen har prioritert en tiltakspakke for jobbskaping og også satt av midler til å videreføre feriepenger for arbeidsledige.

– Men tiltak for jobbskaping er jo ikke til hjelp hvis du blir permittert fra den jobben du allerede har? Hva vil du si til Veslemøy og andre i hennes situasjon?

– Jeg håper de er i stand til å se verdien av jobben hun gjør, der Veslemøy jobber. At vi kommer gjennom denne situasjonen på en måte som sikrer at de som er i jobb, beholder den, er jo det viktigste ved et stramt budsjett. Vi må ikke drive renteøkningen og prisveksten opp, sier Støre til NRK.