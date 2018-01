Hun ba Kristian Tonning Riise holde seg unna

– Jeg kan bekrefte at etter at jeg ble valgt som fylkesleder tidlig i 2015, har vi unngått å invitere Kristian på arrangementer her i fylket, skriver Sunniva Bøstrand i en e-post til NRK.

Hun var leder i Møre og Romsdal Unge Høyre fra februar 2015 til januar 2017.

Samtidig var Kristian Tonning Riise leder i Unge Høyre sentralt.

Var ikke velkommen

Riise trakk seg som leder i Unge Høyre 10. januar i år. Han begrunnet det selv med at han ikke hadde vært bevisst nok på lederrollen i sosiale settinger.

«Når jeg ser tilbake på ungdomstiden min er det mye jeg er stolt av, men det er også flere ting jeg skulle ønske at var ugjort. Ting man ikke burde ment eller sagt og relasjoner man ikke burde inngått. Det er det ikke mulig å gå tilbake på», skrev han i et innlegg på Facebook.

I etterkant er det imidlertid blitt kjent at det har kommet en rekke bekymringsmeldinger og varsler om Riises oppførsel overfor jenter. Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset har sagt at det dreier seg om til dels alvorlige saker.

– Det dreier seg om upassende oppførsel, pågående sjekking og relasjoner til unge jenter, for mye alkohol og dårlig rolleforståelse, har Aarset sagt.

På en pressekonferanse søndag fortalte Aarset at Unge Høyre og Høyre en rekke ganger var blitt gjort oppmerksom på Riises upassende oppførsel, helt fra 2013, uten at det fikk noen konsekvenser for ham.

Blant de omfattende bekymringsmeldingene, signalene og varslene partiet fikk i løpet av årene, var noe Aarset omtalte som et signal fra Møre og Romsdal Unge Høyre:

Beskjed om at Riise ikke var velkommen på fylkeslagets årsmøte.

Informasjonen gikk til Erlend Bøe, daværende generalsekretær i Unge Høyre.

– Prosessen som ledet fram til Riises avgang

– Jeg ba om å få besøk av noen andre enn Kristian

Sunniva Bøstrand bekrefter overfor NRK at fylkeslaget ville holde Riise unna generalforsamlingen i Molde.

– I tillegg til at vi unnlot å invitere ham på arrangementer i fylket, ba jeg før generalforsamlingen vår i januar 2016 om å få besøk av noen fra sentralstyret, men ikke Kristian, skriver Bøstrand.

– Det skyldtes Kristians oppførsel i sosiale sammenhenger. Dette er alt jeg vil si om det.

NRK kjenner til at noe av grunnlaget for beslutningen, var konkrete opplevelser med Riises oppførsel på Unge Høyre-arrangementer.

Generalsekretær i Unge Høyre, Maria Barstad Sanner, har bekreftet overfor Aftenposten at noen av fylkeslagene i partiet hadde så ubehagelige opplevelser med Riise at de så seg nødt til å sette inn tiltak de gangene han var på besøk.

Etter Riises avgang, har Høyre fått inn til sammen ti varsler mot ham. Riise er for tiden sykmeldt.

Høyre-ledelsen har beklaget at partiet har sviktet i å fange opp signaler og følge opp bekymringsmeldinger og varsler.

Bøe, som ble gjort kjent med at Riise var uønsket i Møre og Romsdal, har sagt at det er vondt å vite at han burde ha gjort mer.

NRK har gitt Kristian Tonning Riise anledning til å kommentere saken, via hans advokat Finn Krokeide. Han har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse.