Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier at hun ikke har oppfylt sin plikt som statsråd:

Hennes ektemann har handlet aksjer på Oslo Børs – blant annet i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen – mens hun har vært utenriksminister.

– Basert på en vurdering fra lovavdeling er det grunn til å tro at jeg har vært inhabil i flere saker, sier Huitfeldt på en pressekonferanse i ettermiddag.

– Ønsker å rydde opp

Huitfeldt hevder hun ikke har kjent til mannens aksjekjøp, og mener derfor hennes egen inhabilitet ikke har påvirket saker i regjeringen. Likevel innrømmer hun at hun har hatt kjennskap til at mannen har hatt noen enkeltaksjer, men ikke i hva.

– Jeg er lei meg for at jeg har satt meg selv i denne situasjonen, og ønsker å rydde opp, sier Huitfeldt.

Utenriksministeren opplyser at hun informerte ektemannen om Politisk håndbok for politisk ledelse – regjeringens håndbok for habilitetsregler, da hun tiltrådte i regjeringen. Videre forteller hun at hun rådet ham spesifikt om å unngå våpenaksjer.

På spørsmål om dette fra NRK, svarer Huitfeldt følgende:

– Det var gal beslutning fra han, sier Huitfeldt, men understreker at hun tar fullstendig ansvar for feilen som har blitt gjort.

Huitfeldt tar også til orde for at det er riktig å fortsette i sin posisjon som utenriksminister. På direkte spørsmål om det ikke ville vært ryddig å trekke seg, svarer hun:

– Jeg synes ikke det. Jeg synes det er riktig å rydde opp.

– Jeg registrerer at statsministeren har tillit til meg og det forholder jeg meg til, legger hun til.

På spørsmål om hvor pengene har blitt gjort av, svarer hun at det vet hun ikke, men at hun tror det er plassert i aksjefond. Videre viser hun til listene Utenriksdepartementet har.

Det var VG som omtalte saken først.

Støre har fortsatt tillit

– Utenriksministeren har gjort feil knyttet til habilitet. Ektemannens kjøp og salg av aksjer, har gjort at Anniken har vært inhabil i saker i regjering og eget departement, uten å være klar over det selv. Hun burde ha skaffet seg oversikt over mannens kjøp og salg av aksjer, slik at hun kunne vurdert sin habilitet. Det er alvorlig fordi habilitet handler om tillit, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

Anniken Huitfeldt og ektemannen Ola Flem. Foto: Naina Helen Jåma / NTB

Støre legger til at Huitfeldt selv tok initiativ til å kartlegge og rydde opp tidlig i august.

– Hun har forsikret om at hun fra tiltredelse i oktober 2021 har lagt stor vekt på å følge retningslinjene og opptre aktsomt. Hun har fortalt at hun ikke har visst hvor mange eller hvilke aksjer ektemannen har hatt. Hun sier at ektemannen ikke har fortalt henne om aksjehandlene siden hun tiltrådte, sier Støre og legger til:

– Jeg tror på det Anniken sier, forteller Støre, og understreker at han har tillit til Huitfeldt basert på opplysningene som har kommet frem.

Anniken Huitfeldt Ekspander/minimer faktaboks Født 29. november 1969

Norges utenriksminister siden 14. oktober 2021.

Barne- og likestillingsminister fra februar 2008 til oktober 2009, kulturminister fra 2009-2012, arbeidsminister fra 2012 til 2013.

Har sittet på Stortinget for Arbeiderpartiet i Akershus siden 2005. Satt i Arbeiderpartiets sentralstyre fra 2002, i 2023 kunngjorde Huitfeldt at hun ikke tok gjenvalg.

Skolepolitisk engasjert med verv siden 1986, AUF-leder fra 1996 til 2000.

Har hovedfag i historie og grunnfag i statsvitenskap og geografi fra Universitetet i Oslo og London School of Economics, yrkesbakgrunn som forsker ved Fafo 2000–2005. Kilde: Stortinget, NTB

– Ønsker at Huitfeldt møter på høring

Også leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Peter Frølich, er informert om habilitetsbruddene. Han forteller at Huitfeldt selv ringte han tidligere i dag, og beskriver det som en ryddig samtale.

Leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Peter Frølich. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Disse nye habilitetsbruddene er alvorlige, og kommer i rekken av tidligere alvorlige habilitetsbrudd. Kontrollkomiteen har allerede mye på bordet med sakene knyttet til Borten Moe, Brenna og Trettebergstuen. Fra Høyres side er det likevel helt klart at Stortingets kontrollsak nå må utvides, sier han.

Habilitetssaker i kontrollkomiteen Ekspander/minimer faktaboks Leder av kontroll- og konstitusjonskomité på Stortinget, Høyres Peter Frølich, sier saken til Anniken Huitfeldt er alvorlig, og at det vil være naturlig for dem å se på den. En enstemmig kontrollkomité vedtok for en måned siden å åpne kontrollsak mot regjeringens håndtering av habilitetsspørsmål. Undersøkelsen kommer som en konsekvens av sakene der først kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), og siden kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og sist forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) innrømmet brudd på reglene for habilitet i regjeringen. Trettebergstuen og Borten Moe trakk seg fra jobbene som statsråder, men Brenna er med statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) støtte blitt sittende. Også Arbeiderpartiets tre representanter i komiteen gikk inn for granskingen. Kontroll- og konstitusjonskomiteen er den eneste komiteen på Stortinget som kan behandle saker på eget initiativ. Beslutningen om å starte en egen undersøkelse kan fattes av en tredel av komiteens medlemmer, det vil si at minimum fire av komiteens medlemmer må stå bak et forslag om å igangsette en undersøkelse.

Videre forteller han at denne avsløringen har kommet fordi kontrollkomiteen startet en full gjennomgang av regjeringens håndtering av habilitetsreglene.

– Det viser at det var en nødvendig og riktig beslutning.

I tillegg opplyser Frølich at Høyre vil ta initiativ til at Huitfeldt møter på den kommende høringen i kontrollkomiteen.

Nestleder i Frp Hans Andreas Limi reagerer sterkt på at nok en statsråd ser ut til å ha brutt habilitetsregelverket.

– Dette viser at Støre ikke har kontroll på sine statsråder og det tegner seg et tydelig bilde av en ukultur i denne regjeringen, sier Limi.

– Nå må den varslede kontrollsaken utvides til også å omfatte Huitfeldts sak. Så mange saker om grove regelbrudd fra denne regjeringen svekker tilliten til hele det politiske systemet og det er viktig at Støre nå får ryddet opp, legger han til.

– Blir mer alvorlig

Saksordfører for denne saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Grunde Almeland (V), mener dette er et tydelig brudd på regelverket for regjeringen, ut fra det Huitfeldt selv sier.

Grunde Almeland, medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foto: William Jobling / NRK

– Det er helt klart at for hver enkelt sak som kommer opp, blir det mer alvorlig.

Almeland mener denne saken går rett inn i den pågående saken i kontrollkomiteen, der det nettopp skal ses på hvordan regjeringen har praktisert habilitetsregelverket og hvordan regjeringsapparatet jobber med habilitet.

– Det er flere grunner til at komiteen ser på disse sakene. En av de er at vi trenger å gjøre betydelig jobb med å gjenopprette tilliten til politikerne som er kraftig skadelidende.

Stadig nye saker skaper ikke ny tillit, sier han.

Fra før har Anette Trettebergstuen (Ap) og Ola Borten Moe (Sp) måttet gå av på grunn av habilitetssaker. Tonje Brenna (Ap) har også innrømmet feil, men sitter fortsatt som kunnskapsminister.

Professor i forvaltningsrett i UiO, Karl Harald Søvig, trekker frem at det som er spesielt med denne saken, er at ministeren ikke kjente til ektemannens aksjeposisjoner.

– Det gjør saken spesiell, og reiser det store spørsmålet: Hvor mye skal et statsrådsvirke stå i veien for en ektefelles mulighet til å handle aksjer som alle andre.

Han understreker at han ikke har lest lovavdelingens vurderinger, men forstår det slik at lovavdelingen har vurdert at hun er inhabil, men at vedtakene likevel er gyldige.

– I kjølvannet av denne saken må man selvsagt diskutere i hvor stor grad skal både ektefeller og andre nærstående til statsråder kunne handle enkeltaksjer, avslutter Søvig.