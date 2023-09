Huitfeldt: – Fikk aldri råd om at mannen min burde selge

I kveld skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt i en e-post til NRK detaljert om hva som skjedde i dagene da hun angivelig ble kjent med mannens aksjeinvesteringer.

Tildigere i dag ble det kjent at Økokrim torsdag eller fredag vil kunngjøre om det vil bli åpnet etterforskning mot utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Jeg ønsker full åpenhet, sier utenriksministeren i en kommentar til NRK om Økokrims beslutning.

– Fikk aldri råd om å selge aksjer

Huitfeldt skriver til NRK at hun har fulgt rådene hun fikk fra Utenriksdepartementets øverste embetsmann, daværende utenriksråd Tore Hattrem, i oktober 2021. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte rådene fra Hattrem.

– Jeg fikk aldri råd om at mannen min burde selge sine enkeltaksjer. Samtidig er jeg helt åpen om at jeg skulle håndtert dette helt annerledes.

I e-posten gjentar hun at hun burde ha spurt ektemannen hva slags enkeltaksjer han hadde investert i.

– For å kunne vurdere min habilitet, burde jeg ha fått se alle aksjepostene. Derfor har jeg beklaget at jeg ikke i tilstrekkelig grad har undersøkt min egen habilitet, sier Huitfeldt.

Det var tidligere utenriksråd Tore Hattrem (t.h) som rådga utenriksminister Anniken Huitfeldt. Her avbildet sammen med Bjørn Larsen. Foto: Privat

«Generelt råd»

NRK har fått tilsendt en skriftlig oppsummering av en samtale som fant sted mellom Huitfeldt og utenriksråden uka etterat hun tiltrådte, en gang mellom 18. og 22. oktober 2021. Referatet er nedtegnet i august i år, og er ifølge UD godkjent av begge parter.

I referatet går det fram at utenriksråd Hattrem ikke ba om konkret informasjon «om hvilke selskaper ektemannen hadde aksjer i eller hvor store plasseringer det dreide seg om».

Anniken Huitfeldt sier til NRK at hun aldri ble spurt konkret om hvilke selskaper ektemannen Ola Flem hadde aksjer i eller hvor store plasseringene var. Foto: Naina Helen Jåma / NTB

– Jeg fulgte rådene jeg fikk fra utenriksråden og formidlet rådene videre til min mann, skriver Huitfeldt og fortsetter:

– Som et generelt råd sa han at det tryggeste nok var å investere i fond. Selv om han ikke ba meg om å legge fram min manns aksjeinnehav burde jeg gjort det på eget initiativ, skriver Huitfeldt til NRK.

Her er UDs referat Ekspander/minimer faktaboks Hattrem hadde en samtale med utenriksministeren uken etter tiltredelsen, en gang mellom 18.–22. oktober 2021. Forut for dette hadde politisk ledelse i den nye regjeringen hatt en gjennomgang av regelverket og retningslinjer i regi av SMK. Han spurte henne blant annet om hun hadde aksjer eller andre finansielle instrumenter, noe hun avkreftet. Hun hadde selv bare banksparing. Hun opplyste imidlertid at hennes mann hadde plassert penger i aksjefond, men også noen enkeltaksjer. I samtalen tok han utgangspunkt i retningslinjene nedfelt i politisk håndbok og redegjorde nærmere for disse. Han viste til oppfordringen til aktsomhet som der er nedfelt for nærstående og rådet til å ivareta forsiktighetsregler med hensyn til hennes manns aksjeplasseringer. Som et generelt råd hadde han sagt at det tryggeste nok var å investere i fond. Hattrem ba ikke om konkret informasjon om hvilke selskaper ektemannen hadde aksjer i, eller hvor store plasseringer det dreide seg om. (Kilde: Utenriksdepartementets oppsummering av telefonsamtale mellom Hattrem og Huitfeldt foretatt 18. august 2023, om samtalen som fant sted i oktober 2021)

Huitfeldt sier hun i samtalen med Hattrem fortalte at hun selv kun hadde banksparing, men at mannen eide sitt eget firma og at han hadde penger plassert i fond og noen enkeltaksjer.

Tore Hattrem, som nå er Norges ambassadør til Storbritannia og Nord-Irland, har takket nei til å la seg intervjue av NRK. Han sier han har forklart seg utfyllende til Utenriksdepartementet om dialogen med Huitfeldt og sier det er UD som håndterer saken videre.

Sa ikke fra

På spørsmål om hvorfor hun ikke opplyste Statsministerens kontor om ektemannens aksjeinteresser under de såkalte «vetting-samtalene» med statssekretær Kristine Kallset, svarer hun som følger:

– Jeg ble ikke spurt om eller gitt skjemaer som handlet om ektefeller. Jeg understreker at det ikke er ment som en unnskyldning, men en forklaring på hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde.

Huitfeldt legger til at hun er «glad for avklaringene fra Lovavdelingen og at regelverket nå er utvidet og presisert».

I forrige uke presenterte statsminister Jonas Gahr Støre en rekke skjerpelser i regelverket knyttet til toppolitikernes aksjekjøp. Og i går, tirsdag, gikk han ut og krevde aksjefrys for alle i regjeringen helt til statsbudsjettet er behandlet.