Huitfeldt på grensen til Ukraina: – Mange unger som er på flukt

– Jeg så køer med unger, eldre kvinner og menn, kvinner med barn. Det er akkurat som det er beskrevet – det er mennene som er igjen for å kjempe for Ukraina.

Utenriksministeren besøkte onsdag blant annet flyktningmottaket i landsbyen Dohorusk. Det ligger bare noen hundre meter fra grensen til Ukraina.

– Jeg ser folk som har reist veldig lenge, som er slitne. Mødre som sier til barna at alt går bra. Så får du dem på tomannshånd og så er det ikke sånn, det er da tårene kommer.

Huitfeldt sier til NRK at det som gjør sterkest inntrykk er å møte alle barna på flukt, og mødrene forsøker å holde bekymringene blant de voksne.

– Det er mange unger som er på flukt, med skolesekkene sine, som ikke er fylt med skolebøker, men som er fylt med kanskje kosedyrene og det de er glade i hjemmefra.

2 millioner flyktninger

Over 2 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina til naboland siden krigen startet. Det opplyste FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi tirsdag.

Av disse har 1,2 millioner reist over grensen til Polen. De siste dagene har mer enn 100.000 ukrainere krysset grensa til Polen hver eneste dag, viser tall fra det polske innenriksdepartementet.

Huitfeldt sier til NRK at Norge er forberedt på å ta imot flere flyktninger.

– Vi har satt i gang hele mottaksapparatet vårt, for vi skal ta imot flere flyktninger. Vi har ikke satt et antall, men vi vil selvfølgelig diskutere det med våre europeiske naboer.

Flyktninger som har kommet over grensen fra Ukraina til Dohorusk i Polen. Foto: Lise Åserud / NTB

Behov for hjelp

Etter Huitfeldts besøk er hun tydelig på hva det er Norge bør bidra med nå:

– Det er veldig viktig at det er basert på behovene her. I sånne humanitære katastrofer så er det mange land som sender det de har på lager. Vi skal sende det som trengs, sier Huitfeldt.

– Det er først og fremst penger. Hvis det er noe som skal sendes av medisiner og andre ting, så må det være basert på hva som er behovene her og inne i Ukraina.

Anniken Huitfeldt gir en klem til en klem til hjelpearbeider Natasza Bogacz fra Caritas. Foto: Lise Åserud / NTB

Økonomisk hjelp er behovet både for flyktningene og nærområdene som tar imot dem, ifølge Huitfeldt.

– De trenger å kjøpe ting her på markedet i Polen. Det er viktig når det polske samfunnet stiller sånn opp, at de humanitære hjelpeorganisasjonene kan kjøpe ting i Polen, slik at det også blir et marked her.