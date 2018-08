Huitfeldt mener Sandberg kunne mistet sikkerhetsklarering

Kritikken av Per Sandberg har kommet fra sikkerhetseksperter så vel som opposisjonspolitikere og partikolleger etter hans feriereise til Iran med kjæresten Bahareh Letnes.

Dette er stridstemaene rundt Sandbergs ferie

– Hvis han hadde brutt disse reglene, og vært ansatt på høyt nivå i Forsvaret eller Utenriksdepartementet, så hadde han trolig mistet sikkerhetsklareringen (se fakta) sin. Da er det opp til Solberg å avgjøre om hun har tillit til ham, sier Anniken Huitfeldt i Politisk kvarter.

Statsråder og stortingsrepresentanter blir ikke sikkerhetsklarert, slik ansatte høyt oppe i Forsvaret og Utenriksdepartementet blir. Derfor er det i praksis Erna Solberg som statsminister og regjeringssjef som foretar sikkerhetsvurderingene av sine statsråder.

Sikkerhetsklarering Ekspandér faktaboks Hva er en sikkerhetsklarering? En sikkerhetsklarering er en avgjørelse foretatt av klareringsmyndigheten om en persons antatte sikkerhetsmessige skikkethet. Ved avgjørelse om sikkerhetsmessig skikkethet skal det bare legges vekt på forhold som er relevante for å vurdere vedkommendes pålitelighet, lojalitet og sunne dømmekraft i forhold til å håndtere skjermingsverdig informasjon. Sikkerhetsklarering gis for graderingsnivåene KONFIDENSIELT/HEMMELIG/STRENGT HEMMELIG. Ved NATO-klareringer er graderingsnivåene NATO CONFIDENTIAL/NATO SECRET/COSMIC TOP SECRET. Hvem har behov for en sikkerhetsklarering? Personer som gis tilgang til og skal jobbe med sikkerhetsgradert informasjon, eksempelvis personell i Forsvaret og i flere andre offentlige og private virksomheter, trenger sikkerhetsklarering. I Forsvaret blir også et betydelig antall vernepliktige sikkerhetsklarert. Hvorfor er det nødvendig å sikkerhetsklarere personer? Informasjon av betydning for Norges sikkerhet skal beskyttes. Personer som gis den tillit det er å få tilgang til denne type informasjon må være til å stole på, og må derfor sikkerhetsklareres før tilgang gis. I saksbehandlingen av klareringssaken innhentes opplysninger og foretas vurderinger av personens pålitelighet, lojalitet og sunne dømmekraft, jf. sikkerhetsloven § 21 første ledd. Kilde: Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Lederen av utenrikskomiteen på Stortinget mener statsministeren tar for lett på saken.

– Jeg synes både hun og ikke minst Sandberg selv bagatelliserer dette. Han har åpenbart behov for en strengere sjef, som kan være tydelig på hva som er god sikkerhetskultur.

I HARDT VÆR: Per Sandbergs har erkjent at han gjorde en feil ta han tok med jobbtelefonen til Iran og ikke varslet statsministeren om hvor han var. Foto: Per Sandberg/Privat

Sanner: – Grov feil

Nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner mener Huitfeldt tar feil når hun sier at Sandberg hadde mistet sikkerhetsklarering om han ikke hadde vært politiker.

– Jeg må ta tak i en grov feil og spekulasjon som Huitfeldt videreformidler. Hun hevder en ansatt hadde mistet sikkerhetsklarering om vedkommende hadde tatt med mobiltelefonen til for eksempel Iran. Det sjekket jeg opp i går, og det er feil, sier Sanner.

– Anniken Huitfeldt bør være forsiktig med å videreformidle spekulasjoner, sier Høyre-nestlederen.

Han sier regjeringen tar sikkerheten på største alvor.

– Gjennomgangene av sikkerheten er svært gode og svært grundige, men så er det også slik at det kan begås feil. Det har også blitt gjort før Per Sandberg. Sandberg har beklaget, og statsministeren har vært tydelig på at Sandberg har brutt de rutiner og råd som gis, sier Sanner.

STILTE OPP SAMMEN: Bahare Letnes og Per Sandberg i Dagsnytt 18 på fredag. Du trenger javascript for å se video. STILTE OPP SAMMEN: Bahare Letnes og Per Sandberg i Dagsnytt 18 på fredag.

Fredag avdekket DN at Sandberg også hadde med seg jobbtelefonen til Kina i mai.

Huitfeldt mener det viser at man ikke lærer av feilene.

– Det er jo ikke sånn at det har vært en god gjennomgang og en tydelig sjef når han har gjort denne feilen ved to anledninger.

– Sanner sier du tar feil om sikkerhetsklarering?

– Det er noe med totaliteten i denne situasjonen som er alvorlig. Å tro at en person som jobber høyt i Forsvaret reiser til Iran, tar med seg mobiltelefonen, ikke informerer sine overordnede om reisen, ikke informerer om hvem han inngår forhold med ... Jeg skal ikke gjøre jobben for PST her, men det er klart at det ville vært en veldig alvorlig situasjon.

Spekulasjoner, svarer Sanner.

– Det Anniken Huitfeldt gjør er å videreformidle spekulasjoner. Per Sandbergs kjæreste er norsk statsborger, og det er det vi må forholde oss til, sier han.

Har beklaget

Sandberg beklaget i forrige uke at han tok med jobbtelefonen til Iran.

– Det er klart jeg må beklage at jeg har vært for lett, både i forhold til varsling og bruk av jobbtelefon, sier Sandberg, og sikter blant annet til hvordan han har brutt retningslinjer som statsråd ved å ikke melde fra om oppholdet.

Fredag stilte paret opp i Dagsnytt 18 for å forklare seg.

Der snakket statsråden og den norsk-iranske kjæresten ut om Iran-ferien, kritikken i etterkant, sharialover, hijab-bruk og forholdet mellom dem.

Letnes sa hun hadde mottatt drapstrusler.

INTERN KRITIKK: Mazyar Keshvari sier Sandberg setter Fremskrittspartiet i et dårlig lys. Du trenger javascript for å se video. INTERN KRITIKK: Mazyar Keshvari sier Sandberg setter Fremskrittspartiet i et dårlig lys.

Keshvari ber Sandberg vurdere sin framtid i Frp

Torsdag kom Frp-kollega Mazyar Keshvari (Frp) med skarp kritikk av Sandberg, og støttes av Christian Tybring-Gjedde.

– Å snakke om Iran som et ferieparadis, finner jeg svært sårende. For meg personlig, men også på vegne av partiet, sa Keshvari til NRK.

Keshvari er som Sandberg, tidligere innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, og sitter i dag i landsstyret i partiet.

Han ber partifellen gå i seg selv og vurdere om han bør ha tillitsverv i partiet.

Per Sandberg mener Keshvari bommer fullstendig og at han blander regimet, med et flott folk i et flott land.

– Sakte, men sikkert opponerer folket i Iran mot diktatur og overgrep. Jeg står skulder ved skulder med folket i alle land som ønsker mine og Keshvaris grunnleggende verdier. Ytringsfrihet, likestilling, demokrati og valgfrihet, også i Iran, skriver Sandberg i en uttalelse til NRK, og fortsetter:

– Hvis dette er i strid med FrPs verdier, vurderer jeg lett min posisjon som 1. nestleder i partiet.