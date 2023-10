Høyrevelgere har ombestemt seg: – Erna må trekke seg

Tirsdag skjedde det et stemningsskifte blant høyrevelgere. Nå krever flere av dem, som tidligere har støttet Erna Solberg, hennes avgang.

De samler seg torsdag i Debatten for å diskutere hvorfor de har ombestemt seg.

Tirsdagen kom nemlig brevet fra SMK til kontrollkomiteen. De plasserte ansvaret for ektemannens aksjehandel på Erna Solberg.

Dette fikk flere til å skifte mening.

Nå kommer det også borgerlige stemmer som mener Høyre-lederen må trekke seg.

Vendepunkt

Hardest ut går Hans Geelmuyden, spaltist i Nettavisen og Høyre-velger.

– Erna Solberg må gå, sier Geelmuyden i Debatten.

Han forsvarte først Solberg, men forklarer at saken hadde mørnet over tid, og at nok var nok.

– Jeg har vært en stor tilhenger av Erna Solberg. I min bok er hun Norges dyktigste politiker. Og for meg var det helt utenkelig at nettopp Erna Solberg skulle gjøre feil i noe så sentralt som habilitet, så jeg klarte ikke å ta det innover meg, sier han.

Vendepunktet for ham ble brevet fra SMK tirsdag denne uken.

– Det slo tindrende fast at habilitet var brutt og at det var hennes ansvar, sier Geelmuyden.

Geelmuyden har altså gått fra å forsvare Erna Solberg til å be henne trekke seg:

– Jo før jo heller. Hun har gjort en fantastisk jobb, har vært partileder i nesten 20 år. Men det er mange talenter i Høyre vi må bli bedre kjent med.

Han fremhever lederautoritet.

– En leder er en som stiller strenge krav til sine medarbeidere, men aller strengest til seg selv. Hvordan skulle ES klare det over for sine kollegaer i en eventuell regjering etter 2025. Det vet ikke jeg, sier Geelmuyden.

9. SEPTEMBER 2013: Dager etter at dette bildet ble tatt ble det klart at Sindre Finnes ble statsministergemal. I åtte år var kona landets mektigste, og kunne flytte aksjekurser. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ulmende følelse

Den gryende skepsisen som har oppstått blant den borgerlige siden, er han ikke alene om.

Også Ane Breivik, leder for Unge Venstre, krever hennes avgang. Venstreprofilen forteller hvorfor hun valgte å gå offentlig ut med det tirsdag:

– Det er en tanke som gradvis har bygget seg opp og lå der og ulmet. Jeg valgte at den skulle bli synliggjort. Nettopp for å vise hvor alvorlig jeg ser på denne saken, sier hun til NRK.

– Hva er det du synes har blitt mer alvorlig?

– Det er en kombinasjon. Måten saken er blitt dratt ut i tid på, og at det stadig kommer nye avsløringer.

– Lag med skuffelse

Venstrepolitikeren legger ikke skjul på hva hun følte da meldingen fra SMK ble sendt ut tirsdag.

Leder for Unge Venstre, Ane Breivik, krever at Erna Solberg trekker seg. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– Det bygget opp et enda større lag med skuffelse. SMK plasserte ansvaret der det hører hjemme, sier Breivik.

– Hvorfor mener du at Erna Solberg ikke bør være statsministerkandidat for de borgerlige i 2025?

– Det er på prinsipielt grunnlag. Høyre kan ikke stille med en kandidat som har brutt forvaltningsloven. Jeg bryr meg lite om Høyres indre anliggende. Dette ødelegger det borgerlige prosjektet.

– Det kommer til et punkt

Politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit vil ikke legge seg opp i hvem som skal være leder i et politisk parti, men:

– Det er jo opp til Høyre, men det er klart at dersom Høyre går til valg med Erna Solberg som statsministerkandidat så forteller det mye om Høyres forhold til ansvar og habilitet.

– Som hva da?

– Det forteller at de ikke tar det særlig alvorlig, sier Skartveit.

Hun sier at det er lett å føle medfølelse med Erna Solberg som står i denne kraftige stormen, men at ansvaret ligger hos henne.

– Det kommer til et punkt hvor hensynet til Høyres ønske om at hun skal få en verdig avgang, eller hennes ønske om at hun skal få en verdig avgang, kolliderer med Høyres behov for å faktisk komme rent ut av dette, sier Skartveit.

Ligger våken om nettene

Kommunelege i Hadsel, høyrevelgeren Ingebjørn Bleidvin, er også blant gjestene i Debatten torsdag.

– Jeg vil at Erna skal trekke seg. Helt klart, sier han til NRK.

Bleidvin forteller at han har ligget våken om natten og tenkt på dette, og gjør det fortsatt.

– Her har du en som har spilt kasino med lidelser som folk har gått gjennom under pandemien. Dette angår oss alle. Det handler om samfunnet vi lever i, sier han.

I en kronikk i Bergens Tidende skrev gjestekommentatoren at Solberg har tatt noe viktig fra ham.

– Ser jeg Erna Solberg og Anniken Huitfeldt et eller annet sted ved neste valg, gidder jeg ikke å stemme.

Støtter Erna fremdeles

En som fremdeles støtter Erna Solberg, er advokat og Frp-politiker Ove Vanebo.

– At Erna har gjort noe kritikkverdig er det ikke tvil om, men om det er nok til å skulle trekke seg er jeg usikker på, sier Vanebo.

Han tar ikke stilling til hva som er moralsk riktig, men konkluderer med at det fremdeles er mulig for Erna Solberg å være statsministerkandidat ved neste valg.

– Man kan like det eller ikke, men ofte er den politiske hukommelsen veldig kort. Det kommer nye saker som også vil være av mer politisk art. Og man vet aldri når det kan skje ting som kan endre hele nyhetsbildet, sier Vanebo i Debatten.

NRK har vært i kontakt med Høyres pressekontakt, men har ikke benyttet seg av vårt tilbud om tilsvar.