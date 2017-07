Høyrepolitiker røkte hasj på TV: – Mamma snakket ikke til meg på to måneder

Det var i 1997 Heidi Nordby Lunde røkte hasj på TV-programmet M på TV2.

– Det var jo selvfølgelig en helt feilslått tanke. Og det hjalp ikke at de valgte å vise programmet på bursdagen til mamma og at jeg ikke hadde sagt fra til henne på forhånd, ler stortingsrepresentanten fra Høyre.

Motivet var å normalisere hvordan man så på hvem som brukte narkotika og hvordan det ble brukt.

– Vi snakket ikke med hverandre på to måneder for mamma ble ganske opprørt, konstaterer Høyres stortingsrepresentant fra Oslo.

Men standpunktet står hun fortsatt for.

– Med en gang vi kriminaliserer noe som er mindre farlig enn alkohol, så setter man ungdom i et valg om å gå til kriminelle miljøer og også da havne lenger utpå, enn å deregulere og gjøre dette annerledes, sier Nordby Lunde.

Politiveteran: – Vi må vurdere å legalisere lettare narkotiske stoff

Midt i betente debatter

Den uredde Høyrepolitikeren Heidi Nordby Lunde er en rød klut for mange, på grunn av sakene hun diskuterer.

Som bloggeren VamPus publiserte hun blant annet en karikatur av Muhammed på sin hjemmeside i 2006 og oppfordret andre til å gjøre det samme.

– Trykket på dem som hadde publisert karikaturene var så høyt, at jeg mente at jo flere som publiserte, jo mindre blir risikoen for den enkelte, forklarer hun nå.

Noen må ta de vanskelige debattene. Hvis ingen andre kan eller tør, så får det bli meg da ! Heidi Nordby Lunde

Drapstruet

To minutter etter publisering fikk hun den første drapstrusselen på telefonen.

– Hva er det med deg som gjør at du havner i sentrum av alle disse betente, politiske debattene?

– Da jeg var på vei ut av Fremskrittspartiets ungdom på 90-tallet, tenkte jeg at jeg skal jo aldri bli stortingsrepresentant, jeg skal ikke representere noen. Da har jeg muligheten til å ta mange av de debattene mange ikke kan, eller tør, å ta, forklarer Nordby Lunde.

Du bestemmer hvem som skal sitte i det nye Stortinget

– Blir nok ikke partileder

MER PRIVAT- MINDRE STAT: Bloggeren VamPus – alias Heidi Nordby Lunde - skriver mye om å reformere staten og bedre vilkårene for privat næringsliv. Foto: Oslo Høyre

Hun har møtt på Stortinget siden 2013 som vararepresentant for statsråd Ine Marie Eriksen Søreide, og sitter i Stortingets finanskomité.

Ved høstens stortingsvalg står Heidi Nordby Lunde på 4. plass på Oslo Høyres stortingsvalgliste.

– Jeg blir nok ikke partileder, men noen må ta de vanskelige debattene også. Og hvis ingen andre kan det, så får det bli meg da !

Høyreprofil lover premie til statsrådene som ber om mindre penger